Irlande du Nord-Suisse - Sans idée, la Nati reste muette à Belfast

Football – Sans idée, la Suisse reste muette à Belfast L’équipe nationale concède un deuxième 0-0 consécutif en qualifications pour le Mondial 2022. En Irlande du Nord, son animation offensive a été confrontée à ses limites, alors que Seferovic a manqué un penalty. Valentin Schnorhk Belfast

Bailey Peacock-Farrell a stoppé le penalty de Haris Seferovic. AFP

C’est un avantage de perdu. La Suisse n’a pas tiré profit de son match nul de dimanche contre l’Italie. Mercredi, en Irlande du Nord, elle a une nouvelle fois fait 0-0 dans une rencontre où on l’attendait dominante et productive. Si la domination s’est fait poindre, la production n’était pas au rendez-vous. Et cela laisse à penser que l’équipe nationale devra encore bien trimer si elle entend aller au Qatar pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

Ce déplacement de Belfast, dans une ambiance qui valait la réputation des stades britanniques, avait pourtant valeur de deuxième test pour Murat Yakin. Après avoir éprouvé plutôt bien ses réflexions défensives pour neutraliser l’Italie dimanche, il s’agissait cette fois de faire ressortir son animation avec ballon. Sans surprise, la Suisse a été mise à l’épreuve dans ce domaine. Face à des Nord-Irlandais prudents, l’équipe nationale a dû trouver la solution, mais elle n’avait pas d’indice. Malgré l’alignement de Denis Zakaria et Remo Freuler au milieu, ainsi que les titularisations de Ruben Vargas et Christian Fassnacht, la ligne tracée par Vladimir Petkovic s’était effacée, et les leaders offensifs ont indéniablement fait défaut.

Le raté de Seferovic

Dit autrement, c’est une prestation pauvre que la Suisse a proposée. Bien sûr, on en décelait certaines intentions: le fait de construire avec une base de trois (Rodriguez et les deux centraux), le couloir droit laissé au seul Widmer, pendant que Fassnacht amenait de la présence à l’intérieur, par exemple. Mais les ressources et les idées pour faire avancer le jeu ont manqué.

L’Irlande du Nord se montrait patiente, attendant le moment propice pour prendre de vitesse une défense suisse exposée. Cela a été proche de fonctionner après neuf minutes, lorsque Manuel Akanji a choisi de ne pas intervenir sur un ballon aérien, laissant Shayne Lavery partir seul au but. Les bons retours d’Elvedi et Rodriguez ont rendu trop difficile la finition de l’attaquant nord-irlandais pour trouver le cadre.

C’était un moment très fort dans cette rencontre trop monotone. L’autre a bien sûr été le penalty raté par Haris Seferovic. Oui, encore un pour l’équipe de Suisse et le changement de tireur (après Rodriguez) n’a pas porté ses fruits, alors que la sentence était tombée comme un improbable cadeau. Sur un centre (trop long) de Zakaria, Vargas était retenu par Smith. Opportunité en or, mais que le numéro 9 helvétique a galvaudé sans gloire (33e).

Il n’est pas encore temps d’en faire une montagne de regrets, mais une colline tout de même. Parce que la Suisse avait indéniablement besoin d’un coup de pouce pour trouver la clé. Murat Yakin a bien tenté de forcer le destin de son équipe, en sortant un milieu (Frei) pour offrir du soutien à Seferovic (avec Zuber), mais l’équipe nationale n’avait pas un problème de joueurs ou de système, mais plutôt d’animation. Cela dit passablement du travail qu’aura encore à accomplir Yakin avec sa formation, qui avait habitué à ne jamais laisser passer de points contre des petites équipes. Forcément, la comparaison avec Petkovic est prégnante dans des soirs comme celui-ci.

Irlande du Nord - Suisse 0-0 Afficher plus Windsor Park, 15’660 spectateurs. Arbitre: M. Lechner (Aut). Irlande du Nord: Peacock; Ballard, Cathcart, Brown; Smith (68e Bradley), McCann, Davis, Thompson (74e Saville), Lewis; Washington (68e Charles), Lavery (86e Jones). Sélectionneur: Ian Baraclough. Suisse: Sommer; Widmer (86e Lotomba), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frei (59e Steffen); Fassnacht (59e Zuber), Freuler, Zakaria (86e Aebischer), Vargas; Seferovic (77e Zeqiri). Sélectionneur: Murat Yakin. Notes: La Suisse sans Xhaka (Covid-19), Benito, Embolo, Gavranovic et Shaqiri (blessés ou convalescents). 33e penalty de Seferovic arrêté par Peacock. Avertissements: 16e Akanji. 24e Smith. 48e Lewis. 53e Zakaria. 93e Brown.

