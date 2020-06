Etude auprès de 1500 jeunes – «Sans internet, ma génération n’aurait pas de sexualité» Pour les jeunes, internet est le lieu privilégié de la découverte de leur sexualité. C’est ce que montre une étude menée par deux chercheurs français, qui en profitent aussi pour dégonfler bien des craintes. Alain Rebetez

Sextos, messages érotiques ou tendres, photos de soi par forcément hard mais qui produisent de l’excitation: de nombreux ados échangent pour entretenir le lien à distance. Getty Images

Internet et la sexualité des jeunes… Le sujet titille, il fascine et surtout il suscite une foule d’inquiétudes d’autant plus angoissées que les pratiques des jeunes sont mal connues. C’est un monde où Facebook est un truc de vieux et où, si vous ne connaissez pas Snapchat et Instagram, vous êtes largués.