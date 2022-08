La gare de Lausanne a été construite entre 1911 et 1916. Alphonse Laverrière et ses associés – le bureau Taillens & Dubois – ont dessiné la façade nord et l’aile ouest, abritant le buffet. Ils se sont inspirés de la gare de Leipzig (Allemagne). Les ingénieurs ferroviaires se sont chargés de l’organisation interne du bâtiment.

Patrick Martin