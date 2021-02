«Mes chances de remarcher se réduisent» Afficher plus

Yannick Gregory Heywang confie son «ras-le-bol». À 28 ans, ce Genevois est atteint d’une maladie neuromusculaire touchant principalement les muscles moteurs.

«Elle cause une perte de force progressive due à la dégénérescence des motoneurones dans la moelle épinière. En 2018, j’ai eu de multiples fractures au fémur après une chute et j’ai dû me faire opérer afin de consolider l’os. Depuis cette opération, il m’est impossible de remarcher. Mon genou ne peut plus se tendre et je me déplace en fauteuil. Afin d’essayer de me remettre sur pied le plus rapidement possible et pouvoir espérer retrouver ma force pour éventuellement remarcher, je dois subir à nouveau une opération du genou en vue de récupérer ma mobilité, sans quoi remarcher sera impossible. L’opération aurait dû avoir lieu fin 2020 et je n’ai pour l’instant toujours aucune nouvelle malgré «l’urgence» liée à la perte musculaire qui progresse et réduit chaque jour mes chances de pouvoir récupérer assez de force pour remarcher.»