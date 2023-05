Football – Sans le crier trop fort, le barragiste préférerait retrouver Sion Le SLO devra attendre lundi et le dénouement de la Super League pour connaître son futur adversaire. Affronter le club valaisan, qu’il a déjà battu deux fois en Coupe, ne lui déplairait pas. Nicolas Jacquier Lausanne

Les Stadistes peuvent jubiler. Teddy Okou vient d’inscrire le 5-0. keystone-sda.ch

Il n’a finalement manqué qu’un but du FC Aarau contre Lausanne pour que le SLO accède samedi à la Super League. Alors que la démonstration des Stadistes (6-0 contre Bellinzone) était déjà terminée à la Pontaise, ceux-ci devaient se regrouper devant leur banc pour suivre sur plusieurs tablettes ou portables les derniers instants de la partie au Brügglifeld.

Même si le SLO pourra toujours maudire l’égalisation qu’il avait concédée mardi soir à Vaduz à la… 95e (2-2), participer aux barrages représente déjà un magnifique exploit. C’est d’ailleurs le sentiment qui animait la plupart de ses joueurs au coup de sifflet final. «Disputer encore deux matches pour pouvoir monter, c’est déjà quelque chose d’incroyable», résumait le défenseur Lucas Pos.

Réunis au bord de la touche, les joueurs du SLO ont suivi les derniers instants du match Aarau – LS les yeux rivés sur un écran. keystone-sda.ch

«Qui choisir idéalement? Personnellement, cela m’est égal. Mais peut-être le FC Sion quand même, parce que cela motive davantage» Lucas Pos, défenseur du SLO

Quant à savoir s’il vaudrait mieux affronter Sion ou Winterthour les 3 et 6 juin, la question n’est pas tranchée. Quoique… «Qui choisir idéalement?, (s’)interrogeait le No 4 du SLO. Personnellement, cela m’est égal. Mais peut-être le FC Sion quand même, parce que cela motive davantage.»

Un carton en Coupe de Suisse

Sur les hauts de Lausanne, on n’a pas oublié que le SLO avait infligé une déroute aux Valaisans un week-end de Coupe de Suisse, avec une large victoire (4-0) obtenue le 18 septembre 2021 face à des visiteurs déjà entraînés par Paolo Tramezzani. Quatre ans plus tôt, alors qu’il évoluait encore en Promotion League, le club vaudois avait signé un exploit identique en éliminant l’européen Sion, dont le banc était naguère occupé par un certain… Paolo Tramezzani (2-1 ap).

«Les drames que l’on a traversés cette saison nous ont bien sûr fait mal mais ils nous ont aussi rapprochés» Dany Da Silva, gardien du SLO

Retrouver Sion serait aussi spécial pour le gardien Dany Da Silva. «C’est à Tourbillon que j’avais signé mon premier contrat pro. Donc forcément, ce serait particulier d’y retourner.» Quand on lui demande quelle est la principale force du barragiste vaudois, la réponse fuse: «Notre état d’esprit collectif. On fait certes des erreurs mais il y a toujours un coéquipier pour les rattraper. Les drames que l’on a traversés cette saison (ndlr: avec les décès de l’épouse de Dalibor Stevanovic, l’entraîneur assistant, et d’Elia Alessandrini) nous ont bien sûr fait mal mais ils nous ont aussi rapprochés.»

En ce long week-end de la Pentecôte, les joueurs du SLO se sont d’ailleurs présentés en arborant tous un maillot flanqué du No 2 pour honorer la mémoire de l’ancien défenseur. «On se bat pour ces deux personnes. On va tout donner pour elles, devait lui aussi convenir le coach Anthony Braizat. Dans ce barrage, on a tout à gagner. Si l’on y arrive, c’est fantastique. Mais on a faim et l’on ne se donne aucune limite. Le secret de l’équipe, c’est précisément l’équipe.»

«On reste un petit club mais on veut continuer de grandir. Il faudra appuyer où ça fait mal, tout en restant calme et en gérant nos émotions» Anthony Braizat, coach du SLO

Avec son offensive de feu, avec la vitesse de ses attaquants capables de déstabiliser n’importe quelle défense, le SLO, en tant que parfait trublion de la hiérarchie, n’a rien à envier à son futur adversaire, quel qu’il soit. «On reste un petit club mais on veut continuer de grandir, assure son entraîneur. Il faudra appuyer où ça fait mal, tout en restant calme et en gérant nos émotions. Je n’ai pas de préférence. De toute manière, cela restera une équipe de Super League que… l’on peut mettre en difficultés.»

Pour sa dernière sortie officielle avant les barrages, le SLO ressemblait déjà samedi à une formation de Super League à plusieurs égards. Alors qui de Winterthour ou de Sion lui fera face dans moins d’une semaine pour la manche aller? «Je crois que Sion va réussir un exploit à Saint-Gall», pronostique Braizat.

Quoi qu’il en soit, le SLO fait un très beau barragiste.



