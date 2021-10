Un fonds à découvrir – Sans musée, l’Élysée expose quand même «Ferenc Berko: fascination pour l’ordinaire» est à découvrir à Lausanne dans le hall UBS, à Saint-François. Boris Senff

Chicago, États-Unis, 1948. Ferenc Berko/The Ferenc Berko Photo Archive/Collections Photo Élysée

Sans exposition depuis plus d’une année, le Musée de l’Élysée, ou plutôt Photo Élysée, nouvelle carte d’identité de l’institution, sort enfin de ses cartons de déménagement en vue de son installation à Plateforme 10. La présentation de son exposition «Ferenc Berko: Fascination pour l’ordinaire» se présente comme une proposition modeste mais d’un intérêt indéniable.

Les 38 images conservées dans les collections permettent de découvrir un photographe hongrois qui, s’il n’a pas acquis une place de premier plan, a développé des intérêts relevant de plusieurs courants esthétiques du XXe siècle. S’adonnant au reportage, à l’aise dans la rue, il thématise volontiers le regard, le sien ou celui des autres.

Ce caractère ludique le fait parfois glisser du côté du surréalisme, jouant par exemple d’une fascination pour les mannequins, leur étrangeté et les faux-semblants qu’ils suscitent. Dans un registre plus formaliste, il participe aussi à la mouvance de la Nouvelle Vision et ses recherches autour de cadrages et de perspectives inédites, d’isolement de l’objet photographié, qui tendent vers l’abstraction.

British Museum, Londres, Angleterre, 1937. Ferenc Berko/The Ferenc Berko Photo Archive/Collections Photo Élysée Londres, Angleterre, 1937. Ferenc Berko/The Ferenc Berko Photo Archive/Collections Photo Élysée New York, États-Unis, 1951. Ferenc Berko/The Ferenc Berko Photo Archive/Collections Photo Élysée 1 / 3

Élevé en Allemagne, exilé en Angleterre, servant l’armée britannique en Inde, Ferenc Berko (1916-2000) finit par quitter le Vieux Continent pour l’Amérique, invité par son mentor, le professeur du Bauhaus László Moholy-Nagy. Promu professeur au département de photographie à l’Institute of Design de Chicago, il poursuivra ses recherches documentaires et formelles.

À une époque où la couleur effraie encore bon nombre, il développe aussi un goût très précoce pour cette technique, notamment pour ses photographies de voyage. L’exposition de l’Élysée permet d’entrevoir toutes ces facettes en donnant aussi envie de revenir à des photographes comme Alexander Rodtschenko ou Walker Evans – c’est dire la palette de Berko.

