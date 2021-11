Interview de Werner Boxler – «Sans nous, nous serions déjà dans une dictature sanitaire»

Réunies dans un restaurant privatisé à Bümpliz, en banlieue bernoise, les associations qui ont saisi le référendum contre la loi Covid acceptent le résultat des urnes avec regret. Interview du coprésident des Amis de la Constitution, le Lausannois Werner Boxler.

On s’achemine à un oui à la loi Covid, dans les mêmes proportions que le vote de juin. Comment réagissez-vous?

Je m’attendais pour ma part à un non clair et net. Mais le processus anxiogène et la désinformation du Conseil fédéral dans le livret de votation ont fait effet contre nous. Nous avons protesté contre le livret de votation, qui ne parle une nouvelle fois que des aides aux secteurs en difficulté, des aides qui étaient déjà pour partie caduques, même en cas de oui. C’est là où le Conseil fédéral a fait de la désinformation. Et ça a joué contre nous.