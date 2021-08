C’est vous qui le dites 24 août - Sans-papiers, vaccination, mariage pour tous

Lavaux

Les vélos, ces encoubles!

La «requalification» de la route du lac entre Treytorrent et Rivaz, prévue pour durer plusieurs années, provoque quelques difficultés de circulation. Aussi le Service des routes a-t-il défini des itinéraires alternatifs pour les cyclistes, pour qui ce parcours prend ordinairement cinq minutes.

Or ces déviations sont une véritable punition: la première vous fait perdre une bonne demi-heure, et vous inflige une dénivellation de près de 200 m jusqu’à Chexbres. La deuxième, c’est la double peine, entre Rivaz et la route de la Corniche par le redoutable chemin de la Dame: les familles de touristes qui poussent leur vélo en suant et pestant dans ces pentes raides font peine à voir.