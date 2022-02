Délivrance post-Covid – Sans pass, sans masques, les nuits lausannoises exultent Démasqués, déchaînés, heureux! Les retrouvailles des jeunes Vaudois avec les clubs, bars et discothèques de la capitale vaudoise ont été chaleureuses et légères. Notre reportage en images. Joëlle Fabre

Vendredi, au MAD à Lausanne, DJ Othello galvanise la foule pour permettre au photographe de «24 heures» d’immortaliser les retrouvailles du monde de la nuit. CHRISTIAN BRUN

Le bain de foule qui défoule, les spots dans la figure, les mots joyeux hurlés dans une oreille inconnue, les exhortations du DJ, la musique qui fait pulser les corps, les sourires, les rires, les shots, les frôlements… la délivrance. Après deux ans de restrictions sanitaires, de peur du virus et de repli sur un monde virtuel anxiogène, c’est une jeunesse en chair et en os, en liesse, qui s’est pressée dans les clubs, bars et discothèques de la capitale vaudoise pour renouer avec la vie. Sans pass, sans masques, dans une insouciance inespérée qui les a portés jusqu’au bout de la nuit. Chaudes retrouvailles.