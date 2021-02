Aquarium-vivarium de Lausanne – Sans public, les animaux d’Aquatis s’ennuient Les poissons sont devenus plus craintifs et les animaux terrestres manquent de distraction. Marie Nicollier

La soigneuse attitrée du dragon de Komodo profite de ses passages pour le câliner. Il apprécie. Florian Cella/24Heures

«Vous voyez? Le premier réflexe des poissons, quand vous approchez de l’aquarium, est de fuir. Ils sont plus craintifs que d’habitude. Ensuite, ils viennent tous en même temps vers vous et vous suivent quand vous vous déplacez le long de la vitre. Normalement, ils se moquent bien des visiteurs. Mais comme il n’y a plus que le personnel qui circule, ils se disent que si quelqu’un est là, c’est qu’il va y avoir à manger.»

«Il ne faut pas oublier qu’ils nous observent aussi. L’interactivité leur manque.» Michel Ansermet, directeur d’Aquatis

Les poissons sont devenus plus timides. Florian Cella/24Heures

Michel Ansermet, directeur de l’aquarium-vivarium lausannois Aquatis, observe les changements de comportements des pensionnaires, privés de public depuis le 4 janvier. Les animaux terrestres s’ennuient, rapporte-t-il. «L’interactivité avec les visiteurs leur manque. Il ne faut pas oublier qu’ils nous observent aussi.»