Transports publics à Morges – Sans smartphone, difficile d’acheter des billets Les distributeurs de la région Morges-Bière-Cossonay sont en voie de suppression. Des points de vente «à l’ancienne» sont prévus, mais la plupart sont encore en cours d’élaboration. Lucas Philippoz

Nathalie Bianchini et David Robert, devant le distributeur de la gare de La Gottaz, à Morges. Lucas Philippoz

La technologie SIM 2G qu’utilisent ses distributeurs devenant obsolète, les transports publics de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) ont décidé il y a un an de mettre plein gaz sur la vente numérique. Leur site internet est désormais le canal privilégié pour acheter son titre de transport. «D’ici à l’été 2023, il n’y aura plus aucun distributeur», rappelle David Robert, responsable de l’unité développement de l’entreprise et membre de la direction des MBC.