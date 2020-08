Si la gauche élargie avait été majoritaire lors des deux dernières guerres mondiales, la tirade de la conseillère nationale Ada Marra «La Suisse n’existe pas» serait exacte. La Suisse n’existerait plus, et ce depuis bien longtemps. Seul pays non monarchique en Europe, il y a belle lurette qu’il aurait été dépecé et partagé entre ses voisins français, germanique et italien.

Oser affirmer, comme le fait depuis quelque temps le groupe Grève pour le climat, que l’armée pollue, qu’elle est inutile et appeler à la désertion et à la sédition est une injure aux milliers de citoyennes et de citoyens qui se sont battus pour leur survie et la vie des générations futures. C’est aussi une injustice faite à celles et ceux qui s’engagent aujourd’hui au service de leur patrie.

«Qu’importe l’époque, c’est l’état d’esprit de défendre son pays qui compte, quelle que soit l’évolution technologique»

Notre position a toujours été stratégique au centre de l’Europe – d’où les appétits de nos voisins! – et nous ne faisions vraiment pas le poids entre l’empire des Habsbourg et celui du duc de Bourgogne, plus puissant que le roi de France d’alors. Tous deux nous ont assaillis – plus d’une fois! – et ont pourtant été repoussés.

Si François Ier, roi de France, après le forfait des Suisses à Marignan en 1515, a signé une paix perpétuelle avec les premiers cantons plutôt que de les envahir et les soumettre, c’est qu’il connaissait la force militaire que représentaient ces montagnards.

La même volonté l’a emporté lors des deux guerres mondiales malgré les oppositions des milieux de gauche. Le général Henri Guisan est l’exemple de cette volonté d’indépendance et de résistance face à l’envahisseur potentiel. Les milliers de personnes défilant à Lausanne lors de ses funérailles prouvent l’attachement et la reconnaissance du peuple suisse pour celui qui a su conjuguer les forces de tout un pays pour sauvegarder sa liberté.

Armée et état d’esprit

Le ciment de ce pays, c’est son armée, ses citoyens soldats, que critiquent tant ses détracteurs. C’est même le socle sur lequel nous avons bâti notre prospérité. L’armée, c’est l’autodétermination alors qu’un pays sans armée, c’est la servitude. Elle est une protection tant pour des agresseurs extérieurs qu’en cas de conflit intérieur. Elle résume notre devise «Un pour tous, tous pour un»! Qu’importe l’époque, c’est l’état d’esprit de défendre son pays qui compte, quelle que soit l’évolution technologique.

Si vis pacem, para bellum: deux mille ans après, l’adage reste d’actualité. Et à voir la manière dont l’Union européenne a «soutenu» la Grèce en faillite et l’Italie en difficulté migratoire, un autre adage s’avère tout aussi pertinent: «Les pays n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts, chacun le sien!» Alors, chère Helvétie, ne compte que sur toi-même, et respecte tes citoyens soldats!