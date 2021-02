Lausanne-Sport en difficulté – Sans une remise en question, le LS ne s’en sortira pas Totalement absents durant 45 minutes, les Vaudois ont au moins su ensuite éviter que leur déplacement à YB ne se termine en débâcle. André Boschetti

La star d’YB Jean-Pierre Nsame, à gauche, au contact avec Moritz Jenz, y est allé de son triplé. Alors qu’on était sûrs d’assister à une correction, les Lausannois ont finalement réussi à stabiliser la situation en deuxième mi-temps. keystone-sda.ch

Le souvenir de l’apocalyptique printemps 2018 refait de plus en plus surface. Si, jusqu’à ce deuxième match face aux Young Boys qui boucle la première partie du championnat, le principal dirigeant et l’entraîneur du Lausanne-Sport continuaient, malgré un début d’année raté - un seul point pris lors de ses trois premières sorties -, d’afficher une confiance certaine en leur équipe, leur (apparente?) sérénité doit désormais être sérieusement entamée. Et même si Souleymane Cissé et Giorgio Contini n’ont pas vécu la rapide descente aux enfers du LS d’il y a seulement trois ans, les deux hommes se doivent désormais de prendre en considération un scénario qu’ils n’imaginaient probablement pas à Noël. Et de réagir en conséquence.