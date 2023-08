Santé dans le canton – L’été, une période tendue pour ceux qui dépendent du don de sang En juillet et août, les professionnels de la santé alertent la population face au risque de pénurie, notamment à cause des départs en vacances des donneurs. Maxime Schwarb

À Aubonne, la population a répondu présente pour donner son sang. Marie-Lou Dumauthioz

«Derrière chaque poche de sang, il y a un malade et une vie de famille.» Chaque été, les professionnels de la santé redoublent d’énergie pour sensibiliser la population au don du sang. En plein mois d’août, les propos d’Emilie Grime prennent tout leur sens. Et le constat de la responsable vaudoise des équipes mobiles de Transfusion interrégionale CRS – l’organisation à but non lucratif qui approvisionne les régions de Berne, Vaud et Valais en produits sanguins – est simple: «Notre problème, c’est que 60 à 70% de nos donneurs partent en vacances. Mais les receveurs, eux, ont constamment besoin de sang.»

C’est pourquoi l’organisme multiplie les collectes dans les trois cantons où elle est active comme jeudi après-midi à Aubonne. La démarche semble fonctionner. «On a une réponse positive de la population. Le niveau des stocks est correct, mais nous n’avons pas de vision à quinze jours, trois semaines, sachant que le sang est une denrée qui a une durée de péremption de six semaines pour les globules rouges et de sept jours pour les plaquettes», explique Emilie Grime.

«La peur arrête certains»

À Aubonne, dans le foyer de la salle du Chêne, des gens arrivent dès l’ouverture de la collecte. C’est notamment le cas d’Elizabeth Cornu, 55 ans. «Je le fais trois à quatre fois par année. J’ai commencé après que ma fille a subi une opération. Ça ne coûte rien et ça prend peu de temps.»

Emilie Grime, responsable des équipes mobiles de Transfusion interrégionale CRS pour le canton de Vaud. Marie-Lou Dumauthioz

Le taux de donneurs en Suisse reste relativement bas. Le site internet de Transfusion interrégionale CRS mentionne que «seuls 2,5% des Suissesses et des Suisses donnent du sang régulièrement». Le chiffre ne semble pas étonner Claude Berguerand qui est, lui aussi, venu pour la bonne cause: «Dans mon entourage, je suis le seul à le faire. Quand on discute avec les autres, on a l’impression que c’est la peur qui les arrête.» Ce citoyen de 57 ans, qui en est à son treizième don, avoue également qu’une initiative lui a permis de le faire régulièrement. «Mon employeur organisait une collecte, ce qui fait qu’on n’a pas besoin de se déplacer. Ça peut peut-être motiver certains.»

La collecte aubonnoise sera malgré tout un succès pour Emilie Grime et son équipe puisque 61 poches ont été récoltées ce jour-là.

Un contrôle strict

À chaque fois qu’une personne vient donner son sang, c’est 450 ml qui lui sont prélevés. Auxquels il faut ajouter environ 50 ml sur lesquels des analyses sont systématiquement effectuées, comme le test VIH, la syphilis ou l’hépatite.

Marie-Lou Dumauthioz

Les poches sont ensuite réparties et envoyées dans les hôpitaux universitaires. «Un receveur sur deux souffre d’un cancer. Il arrive souvent que leur traitement leur fasse perdre des globules rouges ou qu’ils ne soient plus capables d’en fabriquer eux-mêmes dans le cadre de leur chimiothérapie», continue l’infirmière de profession.

Les équipes médicales doivent également parer à certains imprévus. «On intervient aussi quand il y a des notions d’urgence. Par exemple quand survient une hémorragie en pleine chirurgie ou lors d’accouchement.»

Au 14 août, les stocks de sang étaient bas pour les groupes O- et A-, tandis qu’ils étaient normaux pour AB+, AB-, B- et élevés pour A+, O+ et B+. «On doit continuer à travailler jusqu’à fin août, lorsque la majorité des gens seront rentrés de vacances», conclut Emilie Grime.

