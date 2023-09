Santé des entreprises suisses – Les PME industrielles craignent des suppressions de postes La poursuite de la récession dans l’industrie helvétique menace les emplois dans les petites et moyennes entreprises.

En août, l’indice des directeurs d’achat des petites et moyennes entreprises industrielles est resté inchangé à 46,3 points. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le ralentissement économique dans l’industrie pèse de plus en plus lourd sur le marché du travail, affectant aussi les petites et moyennes entreprises. L’indice PMI PME de Raiffeisen du mois d’août montre que l’emploi est actuellement en repli.

En août, l’indice des directeurs d’achat des petites et moyennes entreprises industrielles est resté inchangé à 46,3 points, «signe que la récession se poursuit dans l’industrie», souligne vendredi Raiffeisen.

Si les composantes carnets de commande et production ont progressé pour la première fois depuis des mois, elles n’en restent pas moins largement au-dessous du seuil de croissance de 50, preuve que l’activité s’est de nouveau détériorée.

L’aspect peu réjouissant

Les trois autres composantes, à savoir l’emploi, les délais de livraison et les stocks de marchandises, ont reculé, «ce qui confirme l’aspect peu réjouissant du tableau conjoncturel», note le groupe bancaire saint-gallois. Le sous-indice de l’emploi a ainsi plongé à 45,3 points, contre 48,5 points en juillet, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis la vague du variant Omicron de début 2021.

Dans les grandes entreprises, la composante relative à l’emploi a certes été un peu meilleure durant les derniers mois, mais là aussi des signes de ralentissement se manifestent, comme le montre l’indice PMI de procure.ch. D’autres sources font également état de perspectives sombres en ce qui concerne l’emploi. Selon un sondage réalisé par le Centre de recherches conjoncturelles KOF, la majorité des entreprises industrielles suisses envisagent ainsi de continuer à supprimer des postes dans les mois à venir.

«De maigres impulsions»

Le ralentissement actuel dans l’industrie européenne ainsi que dans les grandes entreprises suisses se répercute maintenant aussi de plein fouet sur les fournisseurs et les PME en général. Après l’envolée de la demande de biens lors de la pandémie de coronavirus, les consommateurs dépensent davantage pour les services. D’autre part, la demande dans l’industrie souffre de l’inflation élevée persistante et, de façon accrue, de la hausse des taux d’intérêt. «Les vents contraires sont actuellement si forts que même le recul des prix de l’énergie et la détente observée dans les difficultés d’approvisionnement n’ont apporté que de maigres impulsions», d’après le document.

Raiffeisen s’attend à des signes de ralentissement plus marqués, même dans le domaine des services, actuellement en meilleure forme que l’industrie. Toutefois, le risque de récession en Suisse est dans l’ensemble jugé peu important grâce à la stabilité de la consommation privée. L’industrie orientée vers les exportations souffrira, elle, de la faiblesse de la demande en provenance de l’étranger.

