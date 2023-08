Santé des seniors – Du tintebin aux machines de fitness, les aînés sautent le pas Avec des prix très doux, un centre de gym adapté aux personnes âgées a ouvert à Renens. Malgré ses bénéfices, le concept est encore rare dans le canton. Chloé Din

À Renens, au fitness «Bougeons-nous», Jean Mutrux vient deux fois par semaine pour une séance de sport, à 92 ans. Odile Meylan

«Eh oui, je me remets au sport, avec mes modestes moyens!» Entre deux coups de pédale, Jean Mutrux badine en toute modestie, juché sur son vélo statique. Et il a la banane. À 92 ans, il a pris un abonnement de fitness. D’ailleurs, il a une motivation. «Dans un mois, je prévois d’aller au Mont-Saint-Michel. Il paraît qu’il y a 350 marches à monter. Alors je me prépare.»