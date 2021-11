C’est vous qui le dites 19 novembre - Santé publique, initiative sur les soins infirmiers, loi Covid

Santé publique

Deux soucis majeurs sont apparus

Depuis plus d’un an, le problème majeur de santé publique est un nouveau virus qui s’est répandu comme une pandémie. Entre-temps, deux autres soucis majeurs de santé publique sont apparus, alors que cette pandémie, avec 209 hospitalisations (selon l’OFSP) pour 8 millions d’habitants début novembre, ne mérite peut-être plus autant d’attention.

Un de ces nouveaux soucis, c’est une population à fleur de peau, une augmentation de l’irritabilité, qui vire en agressivité au moindre échange. Toute la population est touchée, du médecin au politicien, du serveur au soignant, du vendeur au manager, d’un «bord» ou de l’autre. Cela devient une réelle préoccupation de santé sociale et psychique, et il me paraîtrait urgent de le prendre en compte dans les politiques sanitaires.