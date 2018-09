700 scientifiques tirent la sonnette d'alarme

Sept cents scientifiques français ont lancé un appel aux dirigeants politiques pour qu'ils passent «de l'incantation aux actes pour enfin se diriger vers une société sans carbone». La Terre est déjà entrée pleinement dans le «futur climatique», mettent-ils en garde.

«Seuls des changements immédiats et des engagements à court terme, dans le cadre d'objectifs clairs et ambitieux à horizon 2030, peuvent nous permettre de relever le défi climatique», lancent ces scientifiques en Une du journal français Libération, daté de samedi.

Alors qu'une «marche pour le climat» est organisée le même jour dans plusieurs villes dans le monde et en France, ces scientifiques déplorent que nous soyons «d'ores et déjà pleinement entrés dans le 'futur climatique' (...) Hausse du niveau de la mer, désoxygénation et acidification des océans: les manifestations concrètes du changement climatique ne cessent de s'accumuler».

Solutions déjà disponibles

«Les discours sont insuffisants, comme le montrent les récents chiffres d'émissions de gaz à effet de serre (...) Il est tout aussi crucial qu'urgent de sortir du champ de l'incantatoire et de traduire concrètement ces discours en choix politiques forts et clairs au service d'une transformation sociétale profonde», poursuivent ces 700 chercheurs et professeurs d'écologie, de physique ou encore d'économie.

«Cette transformation (...) n'est pas une utopie. Elle repose pour beaucoup sur des solutions déjà disponibles», rappellent-ils, appelant à faire de la lutte contre le changement climatique «un objectif politique de premier ordre».

Cette tribune intervient quelques jours après la démission du populaire ministre de l'écologie français Nicolas Hulot, qui ne voulait plus que sa «présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là». (ats/nxp)