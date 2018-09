Damned: la féra disparaît des eaux du Léman!

Il y a trois ans encore, elle grouillait dans les filets de nos pêcheurs. Elle se pavanait sur toutes les cartes et faisait la belle dans les assiettes huppées. Depuis, elle se fait discrète. Une discrétion qui frise récemment la volatilisation pure et simple. Elle, c’est la féra, créature lacustre à la chair délicate et typée, membre éminent de la très ancienne famille des corégones, bijou lémanique à la nageoire argentée. «Les captures ont baissé de près de 80%; c’est énorme», constate Michel Périssol, pêcheur à Versoix. «Pour 10 kilos en une matinée, ce qui était fréquent avant, on se retrouve aujourd’hui avec deux malheureux poissons», renchérit son collègue de la rade genevoise François Liani. Les chiffres officiels, eux, n’ont pas été encore établis. Mais l’évidence est là: la féra s’est fait la malle. À moins qu’elle ne soit partie à la pêche.

Comment expliquer cette cruelle absence? Nulle maladie ne semble en tout cas toucher l’espèce. D’aucuns accusent la surpêche. Il eût en effet des coups de filet historiques au cours des dernières années, explicables toutefois par le gros contingent de corégones qui barbotait alors dans le lac. D’autres idées? «La féra fraie à partir de la mi-décembre et il faut trois à quatre ans au poisson pour atteindre sa taille de capture», analyse le pêcheur d’Hermance Julien Monney. «Or durant les semaines avant Noël en 2014-2015, les eaux du lac étaient plus chaudes que la normale, aux alentours de 9° C. C’est peut-être une coïncidence. À moins que la fraye ait été perturbée. Une ou deux générations ont pu être affectées.»

La bise et les œufs

Quoi d’autre? «Les facteurs peuvent être multiples», assure Dimitri Jaquet, inspecteur de la pêche à Genève. «Il y a plusieurs hypothèses sur lesquelles nous travaillons. On a observé des fraies plus tardives, vers la mi-janvier, dues au réchauffement. Dès lors, un régime de bise peut perturber l’incubation des œufs. Pourtant la teneur en phosphore du Léman, très faible, constitue un milieu très favorable pour les salmonidés. Une chose de sûre: les pêcheurs comme les agriculteurs sont tributaires de la nature.» Et la nature ne se met guère en équations.

Autre possibilité: le retour à un cheptel normal après un épisode de surpopulation. «Peut-être était-ce le nombre de captures en 2014 et 2015 qui était extraordinaire. On a déjà vécu le même phénomène avec les ombles au début des années 2000», glisse Dimitri Jaquet. «Tout ça, c’est cyclique», renchérit Julien Monney. «Cette année, on ne prend pas de féras; mais les perches sont nombreuses.»

La cousine de Neuch

La nouveauté, c’est peut-être aussi que l’on se soucie à ce point de Madame la Féra. Souvenez-vous, il y a une dizaine d’années à peine, gourmets et cuisiniers s’en battaient les papilles. Seule la perche attisait les appétits des riverains du Léman. Puis le salmonidé gagna bravement ses lettres de noblesse au sein du patrimoine culinaire. Au point de devenir la star des plus chouettes menus du terroir. Et patatras! Le voilà qui joue les filles de l’air. Ou des flots, plutôt.

Notez que ce n’est pas la première fois que ce poisson-là joue à cache-cache. Car la féra que nous connaissons et aimons n’en est pas une. Seul son nom demeure. À l’origine, le lac abritait deux bestioles autochtones distinctes: la petite féra (ou coregonus fera) et la grosse gravenche (coregonus hiemalis). Toutes deux ont disparu – trop pêchées ou victimes d’une maladie, les versions divergent –, entre les années 20 et 50. On a remplacé les défuntes par une cousine de Neuchâtel, baptisée la palée, qui est devenue féra en changeant de lac. Vous suivez? La féra qui nous manque ces jours-ci n’en est plus une. Mais espérons qu’elle reviendra. (24 heures)