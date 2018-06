La deuxième vie chic des vieux cuirs de voiture

Bien que les voitures fassent partie des produits les plus aisément recyclables, les housses des sièges en cuir et les airbags en nylon échappent à cette règle. Mais en Corée du Sud, une start-up spécialisée en maroquinerie donne une seconde vie aux déchets des véhicules qui devraient normalement finir enterrés dans une décharge.

Fondée à Séoul en juin 2015, la société de surcyclage Morethan a lancé Continew, une marque de sacs à dos et de portefeuilles fabriqués à partir de pièces en cuir récupérées dans les voitures.

Ian Choi, le fondateur et PDG sud-coréen de Morethan, a eu cette idée lorsqu’il était étudiant à l’Université de Leeds, en Angleterre. «Un jour, j’ai retrouvé ma vieille voiture bien-aimée avec l’arrière si gravement abîmé que l’idée de la réparer était absurde», explique-t-il. «J’aimais tellement cette voiture que j’ai enlevé sa banquette arrière en cuir pour en faire un canapé. Certains de mes amis, impressionnés par sa qualité, m’ont encouragé à fabriquer d’autres choses. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de réaliser des sacs.»

Millions de tonnes de déchets

Curieusement, son sujet de thèse traitait de la responsabilité sociale des entreprises dans l’industrie automobile sud-coréenne. «Chaque année, la fabrication de voitures produit des millions de tonnes de déchets. Mais lorsqu’on aborde la question de la pollution de l’environnement, on ne se préoccupe généralement que de la réduction des émissions de gaz et non des déchets», souligne l’entrepreneur de 37 ans. «Je me suis dit que le recyclage des sièges d’auto, des ceintures de sécurité et des airbags pour fabriquer de nouveaux produits pourrait être une solution intéressante.»

Après son retour en Corée du Sud en 2013, Ian Choi décide de lancer son entreprise et visite plusieurs casses automobiles afin de se procurer du cuir pour sa production. Au début, la plupart des responsables de ces casses l’ignorent. D’autres sont sceptiques, puisque des produits similaires sont déjà présents sur le marché. Ian Choi présente alors son projet à la Social Venture Competition en 2014, remportant un prix pour sa participation. Convaincu qu’il tient une bonne idée entre ses mains, il recrute quelques collègues pour lancer sa marque de maroquinerie.

Grâce au bouche-à-oreille et à la satisfaction des premiers clients, les sacs Continew commencent à gagner en renommée. La popularité de la marque explose en octobre dernier, lorsque le chanteur principal du boys band sud-coréen BTS a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui portant un sac à dos Continew. La marque compte actuellement près de 70 produits différents. En mars dernier, elle a enregistré des ventes mensuelles d’environ 200 millions de wons (187 700 dollars).

Ian Choi est extrêmement confiant quant à la qualité de ses sacs, car le cuir utilisé pour les intérieurs de voiture est solide et imperméable. Une fois prélevé sur les voitures, le cuir est nettoyé, séché, repassé et ciré avant d’être envoyé dans une usine de Séoul, où des artisans qualifiés confectionnent les sacs manuellement.

Économie d’eau

Habituellement, la teinture du cuir naturel requiert de grandes quantités de produits chimiques et d’eau, car il doit être lavé cinq ou six fois avant que son odeur ne soit neutralisée. Mais comme le fonctionnement de Continew implique exclusivement des déchets de cuir, aucun animal n’est blessé dans l’opération et de l’eau est économisée. D’autant plus qu’en recyclant des déchets, l’entreprise n’a plus besoin de teindre la matière et n’utilise, pour la nettoyer et la débarrasser de toute odeur, que de l’eau et un détergent à base de bicarbonate de soude et de lessive adaptée à la laine. «Nous économisons 1642 litres d’eau pour chaque sac à dos», précise Choi.

Les morceaux de cuir qui restent après le processus de fabrication sont également recyclés: l’entreprise les broie en minuscules morceaux et les mélange avec du latex de caoutchouc afin de fabriquer du tissu en cuir. Les airbags et les ceintures de sécurité en nylon qui ne peuvent pas être réutilisés dans des voitures pour des raisons de sécurité sont aussi transformés en sacs à dos ou en sangles.

Employées nord-coréennes

Tenant sa promesse de «transformer quelque chose d’inutile en quelque chose d’utile», Morethan vise à aller plus loin que le recyclage de voitures, en créant des emplois. «Je voulais donner une chance aux personnes vulnérables à la recherche d’un travail», confie l’entrepreneur. En Corée du Sud, les réfugiés nord-coréens font partie de ceux qui ont du mal à trouver un poste. «Tout particulièrement les femmes nord-coréennes», précise Choi. «Elles ont des perspectives d’emploi extrêmement limitées car les usines hésitent à les embaucher.» Aujourd’hui, l’entreprise emploie deux réfugiées nord-coréennes. L’une est formée pour classer les cuirs et l’autre est vendeuse dans le magasin de l’entreprise à Séoul.

Le prochain objectif de Morethan est de pénétrer le marché mondial avec la marque Continew. La société prévoit d’ouvrir au printemps une boutique éphémère à Los Angeles et un autre magasin à l’aéroport de l’île de Jeju, première destination touristique en Corée du Sud. «Notre système peut se décliner dans n’importe quel pays, car la récupération des sièges en cuir représente un défi permanent pour tous les constructeurs automobiles», conclut Choi. (24 heures)