Ces taches pigmentaires qui trahissent notre âge

On les appelle poétiquement les «fleurs de cimetière», tant leur apparition attriste les femmes dont elles décident de consteller la peau. Ces «pétales», qui vont du beige au marron foncé, ce sont les taches pigmentaires, ou taches brunes, qui apparaissent de plus en plus tôt – parfois même dès 30 ans! Nos grands-mères préconisent l’application d’huile de ricin ou d’argan, de jus de citron ou encore d’aloe vera pour atténuer l’aspect moucheté. Que l’on opte pour la version naturelle ou pour les méthodes plus efficaces de la médecine esthétique, l’automne est le meilleur moment pour traiter les méfaits du soleil.

Ce dernier ne nous touche pas tous de la même manière. En fonction de la teinte de notre peau, de notre patrimoine génétique et de notre âge, nous serons tous affectés à des degrés différents. «C’est aussi pour cela qu’un diagnostic précis par un médecin est très important avant d’entreprendre un traitement, explique le Dr Daniel Perrenoud, spécialiste en dermatologie et vénérologie à Lausanne. Il y a une multitude de sortes de taches différentes qui ne se traitent pas de la même manière. Par exemple, celles qui contiennent de la kératine nécessitent l’utilisation d’un laser ablatif (ndlr: qui enlève de la matière), alors que pour les autres un laser non ablatif, qui agit en transparence, est préconisé. En cas de suspicion de cancer cutané, en particulier de mélanome, une excision chirurgicale s’impose.»

Faire disparaître et prévenir

Ces taches apparaissent surtout sur les zones très exposées au soleil, comme les mains, le décolleté et le visage. Il n’est d’ailleurs pas rare d’en voir moins sur ce dernier, puisqu’on a plus tendance à y appliquer de la protection solaire efficace que sur le dos des mains ou en dessous du cou. Ces taches brunes suscitent beaucoup de complexes à ces deux endroits, parce qu’elles sont difficilement camouflables – avec du maquillage par exemple – et trahissent notre âge.

La marche à suivre pour les zapper est assez simple. La première étape est une consultation détaillée avec un médecin qui proposera un traitement approprié accompagné ou non d’une partie préventive pour éviter que les mêmes taches ne réapparaissent. «Une des méthodes les plus anciennes utilise le froid pour détruire la tache sans abîmer la peau, reprend le Dr Perrenoud. Ici nous travaillons avec de l’azote liquide. On spraie les taches une à une, c’est quasi indolore et très rapide. La tache commence par prendre une coloration plus foncée avant de disparaître dans les dix jours avec une très fine pellicule de peau.»

Plus efficaces, ce sont surtout les lasers qui sont aujourd’hui utilisés pour ce genre de traitement. «Ils permettent de s’adapter aux taches de différentes couleurs en modulant les fréquences, reprend le médecin. Et de traiter en un bloc de grandes surfaces telle que le visage, le cou et le décolleté. Et parfois une seule séance suffit. Les lasers pigmentaires sont efficaces, peu douloureux et désormais abordables (ndlr: chez Laseris, à Lausanne, la séance de laser pigmentaire pour le dos des deux mains coûte 350 francs).»

Peelings et crèmes

On peut aussi attaquer nos taches par le biais de peelings médicaux – qui atténueront leur aspect en deux ou trois séances, avec des produits plus fortement dosés que ceux que l’on trouve dans le commerce, par exemple ceux de la marque SkinCeuticals. «Il existe aussi d’excellentes crèmes préventives pour prévenir l’apparition de nouvelles taches et éviter une récidive, conclut Daniel Perrenoud. Ceux-ci contiennent des acides aux effets inhibiteurs et de fortes concentrations de vitamine C, et je dois dire que leur efficacité m’impressionne.»