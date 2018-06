Guérir après un choc émotionnel, c'est possible

«Lorsque je suis rentré de mes missions humanitaires, j’ai eu des flash-back atroces, j’ai cru que je devenais fou. J’ai consulté deux psychiatres qui n’ont pas réussi à m’aider. Il faut dire qu’il y a 35 ans, on parlait très peu du trouble du stress post-traumatique (TSPT), explique Daniel Dufour, médecin genevois et auteur de deux livres sur le sujet. J’ai posé le diagnostic moi-même.» Selon le spécialiste, une personne sur dix souffrirait de ce mal qui reste sous-diagnostiqué. «Pour poser le diagnostic, il ne faut pas se contenter de traiter les symptômes mais en chercher les causes. Un enfant battu ne va pas forcément développer un TSPT tout de suite, mais il peut faire une dépression des années plus tard en lien avec les traumatismes vécus.» Une situation classique où le médecin traitant pourrait passer à côté du problème de fond et se contenter de prescrire des antidépresseurs.

Il n’y a pas que les attentats, les accidents ou les agressions physiques qui peuvent déclencher un TSPT. «Le trauma est un vécu subjectif, explique Javier Sanchis Zozaya, psychiatre à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il se différencie du stress aigu car la personne change radicalement de perception sur sa propre existence. Elle va dorénavant vivre en ayant toujours la mort à l’esprit.» De manière théorique, nous sommes tous au courant de cette fatalité. «La plupart des gens peuvent vivre insouciants et refouler cette idée dans leur inconscient, poursuit le psychiatre, mais la personne traumatisée aura le sentiment persistant qu’à n’importe quel moment elle peut mourir ou que quelque chose de grave peut lui arriver.» Bien que les causes du TSPT soient très variées, il se traduit très souvent par des problèmes de sommeil, des flash-back récurrents, de l’irritabilité, des bouffées de chaleur, des palpitations. Sans oublier un stress chronique pouvant abaisser les défenses immunitaires, avec pour conséquence une kyrielle de symptômes physiques très variés (maux de dos, otite, cystite, dépression, anxiété, troubles de la personnalité, entre autres). «Après un trauma, le corps réagit et garde souvent la mémoire du vécu traumatique, poursuit Javier Sanchis Zozaya. Des soldats exposés au souffle d’une bombe ont ainsi développé une paralysie latérale bien qu’ils n’aient pas eu de lésion organique avérée. Dans d’autres cas, des douleurs peuvent persister longtemps.»

Honte et culpabilité

Une personne âgée qui fait une lourde chute peut être traumatisée de la même manière qu’une femme qui se fait agresser. D’où la difficulté d’y voir clair en consultation et d’aider efficacement les malades à guérir d’un TSPT. Et malheureusement, certaines personnes ne cherchent aucune aide médicale. Elles ont honte, se sentent coupables ou ne veulent pas avouer leur «faiblesse», comme cela peut être le cas dans certains corps de métier (policiers, ambulanciers, soldats, etc.). L’entourage peut aussi jouer un rôle crucial en ayant de la difficulté à comprendre le mal-être des victimes et à les soutenir. «Dans notre société, la joie est une émotion positive et acceptée. La tristesse l’est déjà moins et la colère n’est pas tolérée, explique Daniel Dufour. Nous sommes élevés à la refouler. Or, pour guérir d’un TSPT, il faut exprimer ses émotions, les vomir, les faire sortir le plus vite possible et surtout ne pas les refouler.»

Au-delà des différentes thérapies qui viennent en aide aux victimes, certains éléments jouent un rôle crucial dans la guérison. «Une vie stable, une famille et un entourage présents, une enfance heureuse sont autant de facteurs protecteurs qui ont un impact énorme», précise Javier Sanchis Zozaya. Lutter au moment de l’agression, tenter de fuir ou simplement réfléchir à comment s’en sortir sont des attitudes qui peuvent aussi aider à limiter l’impact négatif du traumatisme. À l’inverse, la résignation ou l’apathie causent davantage de dégâts. Évidemment, tout cela ne se commande pas et chaque personne réagit au mieux face à une agression. Enfin, les séquelles physiques sont des facteurs aggravants, tout comme la perte d’emploi ou l’éventuel deuil de quelqu’un impliqué dans l’expérience traumatique. Une récente étude réalisée par l’EPFL a identifié les cellules du cerveau où sont stockés les souvenirs traumatiques, ouvrant des pistes à de nouveaux traitements. (24 heures)