L'appli qui donne le temps d'attente aux Urgences peine à s'étoffer

Près de 59'000 personnes ont téléchargé l’application gratuite «Urgences Lausanne» depuis son lancement en 2016. Cet outil informe en temps réel les patients sur l’affluence dans dix centres d’urgences, permettant de savoir qu’à la permanence du Flon, par exemple, la prise en charge sera plus rapide qu’à La Source, à la Clinique Cecil ou au CHUV.

Le spectre s’est rapidement élargi, incluant les urgences ophtalmiques (Jules-Gonin), le Centre de la main, la Maternité et l’Hôpital de l’enfance. Face au succès grandissant de cet outil lancé par le CHUV, il a semblé logique d’y inclure une cinquantaine de permanences situées aux quatre coins du canton. Ce devrait être chose faite depuis des mois.

Où se situe le blocage? Pas du côté des établissements membres de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), assure sa secrétaire générale, Patricia Albisetti. «Les hôpitaux ont participé en fournissant leurs données. On a testé le système et il fonctionne bien. Il faut juste s’assurer que tous les participants ont les mêmes règles du jeu. Nos hôpitaux ont le dossier informatisé du patient, par exemple, mais ce n’est pas le cas de certaines cliniques.»

Elle renvoie la balle au Canton… qui la renvoie aux permanences, faisant savoir que l’État n’a qu’un rôle de «facilitateur» dans ce projet. «Techniquement, les choses sont prêtes, indique Chantal Grandchamp, responsable des Finances et des affaires juridiques à la Direction générale de la santé. Mais la grande question est celle de la fiabilité des données fournies par les centres d’urgences. Dans une partie des cas, elles sont générées automatiquement et leur fiabilité est assurée. Dans d’autres cas, le système n’est pas informatisé et les données sont introduites manuellement, ce qui peut être une source d’erreurs.» Sans compter que les centres pourraient être tentés de biaiser les temps d’attente pour attirer des patients.

Chantal Grandchamp espère que l’extension de l’application pourra se faire au plus tard d’ici à l’été sur le périmètre FHV, pour autant que les partenaires trouvent un accord «pour instaurer confiance et engagement commun.» (24 Heures)