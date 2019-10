Laissée seule après deux grossesses extra-utérines

En 2018, Julie Cornut-Follonier se retrouve à l’hôpital, victime de saignements soudains. Elle ignore qu’elle est enceinte. L’échographie vaginale confirme une grossesse extra-utérine. L’embryon est logé dans les trompes. «J’ai trouvé l’examen et l’annonce assez brutaux», raconte la jeune femme qui travaille à Lausanne et vit à Fribourg.

Les médecins veulent essayer d’éviter d’opérer et de toucher aux trompes. Julie Cornut-Follonier reçoit donc deux injections en trois semaines. «J’ai recommencé le travail et fais une hémorragie le jour même. Je suis allée aux Urgences, pliée en deux.» L’embryon est resté coincé au milieu d’une trompe. L’opération est inévitable; l’ablation de la trompe aussi.

«J’ai eu tellement de versions différentes ensuite… On m’a dit tour à tour que je devais attendre un mois, trois mois ou six mois avant de retomber enceinte.»

À quel médecin se vouer?

En avril 2019, la jeune femme apprend qu’elle attend à nouveau un enfant. Hélas, les saignements reviennent. Le verdict tombe à l’hôpital: il s’agit d’une deuxième grossesse extra-utérine. «On m’a dit assez abruptement qu’il fallait opérer tout de suite et que j’avais 50% de chance qu’on m’enlève ma trompe restante (NDLR: ce qui signifierait qu’elle ne peut plus avoir d’enfant naturellement). Personne n’a pris une minute pour me rassurer. On m’a mis un cathéter et envoyée au bloc. Des fois, j’ai l’impression que les médecins sont dans leur bulle, comme si vous n’étiez pas là. Je comprends qu’il fallait aller vite parce que c’était une urgence, mais cela me choque que personne n’ait eu un mot pour me rassurer quand je pleurais, sachant que j’étais déjà passée par là.»

Au réveil, les médecins annoncent à la patiente qu’ils ont pu conserver sa trompe. Comme elle craint de revivre ce traumatisme avec une troisième grossesse naturelle, elle s’informe des risques et envisage la fécondation in vitro (FIV). «Je n’avais jamais la même réponse selon le médecin. On m’a dit que tant que je conservais ma trompe, les risques étaient autant élevés si je faisais une FIV ou si je réessayais naturellement. On m’a même dit que j’aurais dû annoncer, au moment de l’opération, que je voulais une FIV et que, dans cette optique, ils m’auraient enlevé la trompe! Comme si j’étais en état de penser à ça à ce moment-là.»

Son gynécologue, lui, n’adhère pas à l’idée de retirer une trompe saine. Il maintient qu’avec une FIV le risque est plus faible qu’avec une grossesse naturelle… C’est aussi l’avis de la clinique de procréation médicalement assistée espagnole avec laquelle la jeune femme est aujourd’hui en contact.

Frais médicaux à sa charge

Au milieu de ces discours contradictoires, et malgré le soutien de son mari, la Fribourgeoise se sent bien seule. «Je dormais mal. En consultation, on me demandait toujours comment ça allait, physiquement. Je répondais: «Et moralement, ça ne vous intéresse pas?» «Oh, vous savez, on a vingt minutes par patient, alors prenez un autre rendez-vous.» Elle trouvera finalement du soutien auprès de l’association Au Cœur des mamans.

«Je pense qu’il y a énormément de femmes dans une situation similaire, qui perdent leur bébé durant la grossesse et sont trimbalées d’un médecin à l’autre, sans aide ni écoute. Il faut leur proposer un suivi psychologique. Beaucoup font des dépressions et sont dans des états tels qu’elles ne sortent plus de chez elles. On nous laisse seules dans notre douleur.»

Sans compter que Julie Cornut-Follonier a reçu un courrier de son assurance maladie peu après sa seconde opération pour… la féliciter de sa grossesse.

La question financière lui reste aussi en travers de la gorge. «J’ai payé pour les deux grossesses extra-utérines un montant de 4200 francs environ. Je trouve absolument abject que les frais médicaux soient à ma charge. C’est une double peine: le traumatisme et la facture.»

Le 15 octobre au CHUV

La loi prévoit en effet que les frais liés à la grossesse sont intégralement pris en charge par l’assurance de base à partir de la 13e semaine. Avant cette échéance, les femmes doivent participer aux coûts des traitements. «Injuste et aberrant», juge Brigitte Crottaz (PS), médecin et conseillère nationale vaudoise. Les choses vont changer: le Conseil fédéral vient d’approuver une motion pour des soins gratuits dès la première semaine.

Le 15 octobre, l’association Agapa tiendra un stand dans le hall d’entrée du CHUV à l’occasion de la Journée du deuil périnatal, ce deuil particulier consécutif à une perte durant la grossesse ou la naissance.