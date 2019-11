Les cauchemars pourraient être utiles pour gérer l'anxiété

Santé La Clinique de Genolier utilise cette technologie pour diminuer l’anxiété et limiter les médicaments. Plus...

Santé Associée à une anesthésie locale, la technique permet de diminuer l’anxiété et la prise de médicaments. Plus...

FEMINA On fait le point sur les différentes façons de contenir l'inquiétude excessive et on respire un bon coup! Plus...