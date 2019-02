Les risques de troubles alimentaires se révèlent dès l’enfance

Les troubles des conduites alimentaires – anorexie, boulimie ou encore hyperphagie – se déclarent généralement à l’adolescence. Et ils sont en augmentation. Alors pour tenter de mieux comprendre leurs causes et les identifier plus rapidement, des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), des Hôpitaux universitaires (HUG), avec des collègues américains, ont analysé les données de 1500 participants d’une étude britannique ayant suivi des parents et leurs enfants sur plus de vingt ans.

Les mesures de poids régulières les ont amenés à faire le lien entre un poids corporel anormal chez les jeunes enfants et un risque plus élevé de développer des troubles alimentaires à l’adolescence. Les chercheurs ont ainsi pu montrer qu’un poids anormalement haut ou bas dès l’âge de deux ans augmente significativement le risque de développement ultérieur de troubles.

«Jusqu’à présent, nous n’avions que très peu d’indications sur la façon d’identifier les enfants à risque accru de développer des troubles de l’alimentation plus tard à l’adolescence», rapporte la professeure Cynthia Bulik, spécialiste des troubles de l’alimentation à l’Université de Caroline du Nord. L’examen de ces courbes de croissance de milliers d’enfants a permis d’établir des profils d’alerte signalant les enfants les plus susceptibles d’être touchés par ces troubles.

Cette découverte doit permettre de développer des outils de détection précoce «qui pourraient notamment entrer dans les contrôles de routine effectués par les pédiatres de ville», indique Nadia Micali, professeure à la Faculté de médecine de l’UNIGE et médecin-cheffe du service de pédopsychiatrie des HUG, qui a dirigé ces travaux. À ces outils s’ajoute une meilleure sensibilisation, afin que ces praticiens soient particulièrement attentifs aux enfants qui tombent en dessous de leur courbe de poids – ou qui sont au-dessus – pendant plusieurs années. «Car plus tôt le problème est identifié, mieux il pourra être pris en charge, tant du point de vue familial qu’individuel», ajoute la professeure.

L’étude des chercheurs a aussi permis de préciser les causes multiples des troubles alimentaires. Si ceux-ci sont essentiellement de nature psychiatrique, d’autres facteurs de risques sont également à l’œuvre, notamment socioculturels, environnementaux et génétiques, comme l’explique Nadia Micali. «Les différences dans le poids corporel des adolescents qui ont par la suite développé des troubles de l’alimentation ont commencé à apparaître à un très jeune âge, bien trop tôt pour être causées par des pressions sociales pour être mince ou suivre un régime. Une explication plus probable est que les facteurs métaboliques sous-jacents qui sont déterminés par la génétique pourraient prédisposer ces individus à une dysrégulation du poids.»

