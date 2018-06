Malaise et tensions dans les couloirs de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne

L’ambiance est tendue à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL), si l’on en croit un rapport que «24 heures » s’est procuré. Des employés et ex-employés y font état de «dysfonctionnements multiples», de tensions hiérarchiques et de gestion «autoritaire». Leurs propos ont été recueillis par le groupe Impact, entité indépendante rattachée à l’État de Vaud chargée de lutter contre le harcèlement au travail dans l’administration. L’instance a été saisie en été 2017 par une cheffe de clinique opérant à l’Hôpital de l’Enfance.

Elle accuse deux cadres du service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV de harcèlement psychologique. Il s’agit du chef dudit service, le professeur Pierre-Yves Zambelli, et d’un médecin qui ne souhaite pas être cité et que nous appellerons le Dr X. En décembre 2017, le rapport d’investigation d’Impact rejetait l’ensemble de ses accusations.

Au-delà de ce litige particulier, le document lève le voile sur un malaise. La plaignante déboutée n’est pas la seule à pointer des tensions au sein de la chirurgie pédiatrique, sur le site de l’HEL. Plusieurs collaborateurs entendus comme témoins par Impact dépeignent un sombre tableau.

«Je pense qu’à la base, il y a un grand souci dans les relations humaines dans notre service», fait savoir un employé. «Je n’y enverrai aucun de mes élèves et aucune de mes connaissances. Quelle honte», lâche une chirurgienne qui garde un mauvais souvenir de son passage à l’HEL et évoque «un climat général de dénigrement et d’hypocrisie».

«La pointe de l’iceberg»

Un cadre en pédiatrie estime que «le service de chirurgie pédiatrique dysfonctionne gravement, du point de vue du rapport entre les gens», et ce depuis de nombreuses années. Il déplore un climat de travail tendu, un milieu «où les rapports de force sont présents en permanence».

«À mon avis, (cette plainte) n’est que la pointe de l’iceberg», affirme une collaboratrice administrative. Et de qualifier la gestion du service de chirurgie pédiatrique sur le site de «despotique».

Un médecin qui a longtemps travaillé avec le Dr X rapporte avoir été témoin de situations où ce dernier «rudoyait» des subalternes. «C’est le rôle du formateur d’aider et de corriger les chefs de clinique en formation, mais il peut y mettre les formes. (…) Je n’ai pas beaucoup d’estime pour lui, ni comme chirurgien ni comme enseignant.» Il pointe aussi du doigt la «gestion très autoritaire» du Pr Zambelli, laquelle «crée une crainte auprès de ses collaborateurs qui ont peur pour leur carrière».

«Je pense qu’il faudrait élargir l’investigation pour crever l’abcès et donner une chance à ce service d’évoluer vers le mieux», indique une cadre en chirurgie pédiatrique – qui a eu elle-même des difficultés relationnelles avec le Dr X. Elle indique que certains chefs de clinique «ont exprimé avoir peur de lui.»

Les témoignages recueillis par Impact ne sont pas anonymes. Les deux personnes incriminées peuvent savoir qui a dit quoi à leur sujet. «Beaucoup n’osent pas parler», affirment deux collaborateurs que nous avons rencontrés. L’un est membre du personnel soignant, l’autre secrétaire. Ils dénoncent d’une seule voix «des comportements irrespectueux» et des «situations d’humiliations». «Ce service est malade depuis longtemps. Les gens se taisent depuis des années. Certains continuent de se taire, de peur d’en subir les conséquences.»

Avis contraires

À noter que les avis sont partagés. Certains témoins relèvent, dans le rapport d’Impact, les qualités des deux médecins cadres, louant leur exigence, leur rigueur, leur professionnalisme et la qualité de l’enseignement. Un médecin adjoint qualifie par exemple le Pr Zambelli «d’excellent patron», «juste» et «fédérateur». Et un cadre dit du Dr X qu’il est un «bon pédagogue, exigeant sur la façon d’opérer, lui-même étant très méthodique et systématique.» (24 heures)