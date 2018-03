Mon grand-père commence à perdre la tête. Que faire?

Il n’est pas rare que des personnes âgées traversent des périodes d’affaiblissement transitoire en rapport avec un épisode de dépression ou de maladie physique. L’entourage et les proches ont un rôle important à jouer. Ils peuvent aider à surmonter ces périodes en les épaulant dans les actes de la vie quotidienne, le suivi des traitements médicaux et la réalisation des obligations administratives.

Il est important de comprendre que les perturbations de la mémoire et les difficultés de concentration et d’attention sont indépendantes de la volonté de la personne qui en souffre. Il ne sert donc à rien de lui faire des reproches, de la rabrouer ou de s’énerver. La meilleure attitude est la patience et le soutien.

Si le trouble persiste, il faut orienter la personne âgée pour faire un bilan avec un psychologue afin de mieux connaître le type et la gravité réelle des troubles. Une prise en charge par un service de gériatrie ou de psychogériatrie ambulatoire est souvent très bénéfique. Si les difficultés s’installent, l’entourage a également un rôle important à jouer pour permettre à la personne âgée de rester autonome le plus longtemps possible. Le maintien d’activités physiques et intellectuelles permet de ralentir l’évolution des maladies dites dégénératives. Il est souhaitable que la personne âgée conserve des liens sociaux et familiaux.

Dans certains cas, un curateur pourra aider à protéger la personne vis-à-vis de mauvaises décisions qu’elle pourrait prendre, voire de la malveillance éventuelle d’autrui. Finalement, le placement dans une institution ne concerne que les situations les plus graves de handicap physique ou psychique. Pour que cette décision ne soit pas excessivement mal vécue, il est souvent préférable de l’envisager suffisamment à l’avance et de façon progressive. (24 heures)