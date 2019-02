Perdre du poids: faut-il bouger plus ou manger moins?

7 clés pour changer ses habitudes

Rarement efficaces sur le long terme, souvent dangereux pour la santé, les régimes drastiques n’ont plus vraiment le vent en poupe.



La stratégie gagnante: repenser ses habitudes au quotidien. Les conseils du Dr Dimitrios Samaras, médecin consultant au sein de l’Unité de nutrition des Hôpitaux universitaires de Genève.



- Opter pour une chaîne alimentaire descendante.



«Un petit-déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de pauvre»: l’adage est aussi connu que pertinent puisqu’il correspond au fonctionnement de l’organisme, plus apte à assimiler les calories qu’il reçoit en début de journée que celles du soir.



- Miser sur les fibres.



Les fibres alimentaires présentes dans les légumes, les céréales ou les légumineuses ont l’avantage de rassasier tout en générant une dépense d’énergie pour l’organisme lors de la digestion, ce qui n’est pas le cas par exemple des boissons sucrées, directement assimilées par le corps.



- Oser les en-cas.



Critiqués à tort, les encas riches en fibres et protéines – par exemple un fruit, quelques amandes ou un yaourt nature en milieu de matinée et d’après-midi – ont l’avantage de caler sainement la faim. Ainsi, le repas suivant sera abordé avec moins d’avidité.



- Tromper la faim.



Commencer le repas par des aliments riches en fibres et pauvres en calories permet de se rassasier à moindres frais. Par exemple: opter pour une salade avant une pizza permet de manger moins et de mieux assimiler les calories.



- Se méfier des tendances.



Zéro gluten, zéro fruits, zéro matières grasses: les restrictions drastiques sont bien souvent intenables et inefficaces (voire dangereuses) sur le long terme. Un régime équilibré reste la meilleure option.



- Ne pas viser la perfection.



Alimentation ultracontrôlée, sport à outrance: mettre la barre trop haut fait courir le risque de tout arrêter au premier faux pas. L’objectif n’est pas de viser la perfection, mais de faire mieux.



- Entretenir sa masse musculaire.



Confronté à une restriction calorique, le corps puise dans ses réserves de graisse, mais aussi de muscles. Le meilleur moyen de les préserver: allier de nouvelles habitudes alimentaires à de l’activité physique.