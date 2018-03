Un milliard pour une PME du Campus Biotech

C'était la première PME qui avait germé sur les décombres du siège genevois de Serono, abandonné par l'allemand Merck en 2012.

Installée dans des bâtiments qui ont été transformés en Campus Biotech, Prexton Therapeutics a été rachetée ce matin par le danois Lundbeck auprès de financiers et de ses fondateurs, pour un montant qui pourrait atteindre près de un milliard de francs.

Tout s'est emballé au cours des derniers mois pour cette PME d'une quinzaine d'employés travaillant sur une nouvelle approche des traitements contre la maladie de Parkinson – causée par la dégénérescence de cellules cérébrales – ceux disponibles actuellement ayant tendance à perdre de leur efficacité avec le temps et l'évolution de la maladie. Son objectif est de traiter les symptômes moteurs, tels que les tremblements au repos et les mouvements incontrôlés.

Levée de seulement 30 millions il y a un an

Il y a un an encore, Prexton négociait avec des financiers néerlandais et irlandais afin de les convaincre de lui apporter une trentaine de millions de francs pour payer les tests de son traitement – appelé foliglurax – sur des patients en Europe et aux États-Unis.

Apparemment les essais ont été concluants au-delà de toute attente. Le groupe pharmaceutique danois, spécialisé dans les maladies du système nerveux central, accepte en effet de verser immédiatement 100 millions d’euros à la société genevoise pour permettre de transformer la molécule mise au point en un médicament commercialisable. Au cours de ce périple, 805 millions supplémentaires seront versés, par étapes, en fonction des résultats obtenus jusqu'à la mise en vente du produit – pas avant 2025. Mais la société pharmaceutique danoise devient d’ores et déjà propriétaire à 100% de la PME genevoise.

Pluie d'argent sur les maladies neuro-fégénératives

«Ce qui est inhabituel dans cet échéancier de financements, c'est le stade très en amont auquel il est mis en place», explique le fondateur de Prexton, François Conquet.

Les moyens mis à la disposition de son laboratoire arrivent en effet alors que le composé mis au point n'a pas fini ses tests dits de «phase II» ceux concernant un nombre limité de patients – alors que souvent des financements d'une telle ampleur ne sont pas promis avant la phase suivante qui concerne plusieurs centaines ou milliers de malades. «Cela reflète la hauteur des attentes de nouveaux traitements pour lutter contre les maladies neuro-dégénératives», remarque le fondateur de Prexton.

Dans un remake de l'histoire de Serono – en modèle réduit – Prexton est-il également voué à disparaître de Genève? «Jusqu'à la fin de la phase II des tests, en juin 2019, tout le monde reste ici, ensuite il appartiendra à Lundbeck de décider s'ils rapatrient tout le monde à Copenhague», esquisse l'entrepreneur de 56 ans.

Cet ancien de Glaxo à Genève avait participé à la fondation d'Addex - autre PME genevoise travaillant sur la maladie de Parkinson - avant de rejoindre le géant allemand Merck lors de son rachat du genevois Serono en 2006.

(24 heures)