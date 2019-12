Une appli pour ne plus patienter aux urgences

Elle existait pour Lausanne, elle sera utilisable dans l’ensemble du canton. L’application «Urgences Lausanne», qui permet de se faire une idée sur le temps d’attente dans les hôpitaux, étoffe son offre. «L’application affichera en temps réel le taux d’occupation d’une trentaine de centres d’urgences, alors qu’elle n’en couvre aujourd’hui qu’une dizaine de la région lausannoise», explique Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux vaudois.

L’idée est de fluidifier ces services souvent sous pression. «On sait que les urgences sont surchargées», confie-t-elle. Un phénomène lié à la manière dont les personnes consomment de la médecine. «Les gens se rendent souvent directement à l’hôpital plutôt que de voir un médecin traitant.» Une partie de la population n’a parfois même plus de médecin de famille.

«L’idée est de faire en sorte que les gens adaptent leur comportement pour fluidifier le plus possible les urgences»

Les comportements doivent changer. «L’idée est de faire en sorte que les gens adaptent leur comportement pour fluidifier le plus possible les urgences.» L’application peut aider. Un certain nombre de personnes, dont l’état ne le justifie pas, ne s’y rendront plus s'ils savent que le temps d’attente sera long. «Les services d’urgences vitales, que ce soit le 144 ou la centrale des médecins de garde, reste toujours là», souligne Patricia Albisetti.

Que propose l’application? Fruit d’une collaboration entre le CHUV et des cliniques privées, elle affiche des pictogrammes colorés renseignant sur les files d’attente aux urgences. «Si l’application n’a pas pour vocation de donner le temps d’attente exact, elle permet de se faire une bonne idée de la situation.» Attention aux trois barrettes rouges qui peuvent signifier de longues heures à poireauter.

L’extension de cette application survient alors que les hôpitaux doivent renforcer les mesures de sécurités pour protéger leur personnel contre des agressions en hausse. Le CHUV a enregistré environ 1500 incidents aux urgences cette année. Le cocktail alliant une hausse de la fréquentation à une diminution du seuil d’inhibition de la violence verbale et physique chez les patients fait sentir ses effets.