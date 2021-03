Sapeurs-pompiers

Il ne s’agit pas d’un jeu

À propos de l’article intitulé «Les pompiers ont un nouveau terrain de jeu» («24 heures» du 18 février 2021).

J’ai été, et je ne pense pas être le seul, choqué par le titre de cet article relatant le nouveau «terrain de jeu» des sapeurs-­pompiers. Je signale que les casernes et les pistes d’entraînement ne sont pas des jardins d’enfants!

En plus de trente ans d’activité, je n’ai jamais constaté que nous jouions, que ce soit en exercice ou en intervention! Un peu plus de respect pour toutes ces personnes professionnelles et volontaires qui se consacrent à la sauvegarde de vies et de biens.