Sara Oswald nature. Dans «l’étui de voyage» confectionné pour la randonnée, son violoncelle qu’elle joue depuis plus de 30 ans. P. Poret

Sara Oswald a les épaules solides. Ce n’est pas seulement son violoncelle qu’elle emporte dans la montagne, à l’aide d’un astucieux «coffre sac à dos» confectionné par un ami afin que son instrument fétiche l’accompagne dans ses pérégrinations en altitude. Elle entraîne également avec elle son public le long des chemins de pierre et des sentiers herbeux, lui offrant en partage son inspiration boisée et minérale. Elle ne lui épargne aucun sentiment du voyage - procession hypnotique sous les frondaisons odorantes, angoisse de l’orage qui gronde, percées lumineuses avec, parvenu au sommet, ce sentiment de liberté incompressible.

«Je déteste l’image du violoncelle pour quatuor féminin à qui l’on demande de faire des nappes de cordes dans un coin de la scène.» Sara Oswald

Ces souvenirs diffus, ces touches impressionnistes empruntées au temps et à la nature composent les treize chansons de son nouveau disque. Des étapes, en fait, pour un album très justement baptisé «Bivouac», né comme dans un trek d’endurance. «Beaucoup de chansons ont été créées durant le Covid, depuis le chalet où je réside à Leysin. J’avais cette envie d’habiter en montagne depuis longtemps, le hasard a voulu que j’y déménage au début de la pandémie.»

Cette dernière a épuisé les nerfs de la musicienne professionnelle, formée au Conservatoire de Lausannoise, qui n’a pas mâché sa colère, sur les réseaux sociaux, devant l’inertie parfois hypocrite des aides publiques aux musiciens. «Pour positiver, je préfère retenir de cette période les amis qui sont venus me voir au chalet pour jouer avec moi et les concerts par Skype qui m’ont permis de rester au contact du public quand tout était fermé.»

Est-ce le temps apporté à sa confection, la liste d’invités qui ont partagé leur talent (Franz Treichler, Emilie Zoé, Julian Sartorius, Patrice Moret) ou la diversité des paysages alpins que la Fribourgeoise de naissance affectionne depuis qu’elle rejoignit, ado, un club de montagne? «Bivouac» résonne d’une variété étonnante de reliefs et de couleurs, bien loin des clichés scolaires du «disque de violoncelle». «J’ai voulu faire un disque pop. Enfin, disons que je voulais surtout éviter de rester figée dans une image du violoncelle que je déteste, celle de l’instrument triste et solennel ou, pire, de l’ornement gentillet pour quatuor féminin à qui l’on demande de faire des nappes de cordes dans un coin de la scène.»

Seule en scène

Au contraire, Sara Oswald se présente seule face au public, choisit des concerts intimes et un format qui l’oblige à une invention permanente. «J’ai joué de tous les instruments sur le disque – piano, guitares, basses, voix, etc. En live, je lance quelques pistes sur ordinateur et certaines chansons sont adaptées à des formes plus ouvertes, mais il était important pour moi de jouer seule sur scène.»

Commencé à l’âge de 13 ans, le compagnonnage avec son violoncelle autorise la musicienne à une osmose troublante. Trente et un ans plus tard, elle continue d’apprendre de cet instrument qu’elle empoigne ou caresse au quotidien – et qu’elle n’a pas hésité à embarquer dans une randonnée en Corse ou dans une cabane de montagne pour y donner un concert. Piolet dans une main, archet dans l’autre, Sara Oswald a eu le bon goût de ne pas choisir entre ses deux passions. Au contraire, elle a trouvé une ligne de crête, là-haut vers les sommets, sur laquelle elle avance avec une joyeuse audace.

