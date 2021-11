Conférence à Beausobre – Sarah Marquis veut booster les esprits L’aventurière donne rendez-vous à son public vendredi soir pour dévoiler les coulisses et les petites anecdotes de ses dernières explorations. Rebecca Mosimann

L’aventurière explore ici l’Australie de l’Ouest dans la Région du Kimberley durant une expédition de survie de trois mois. Joël Marquis

C’est un rendez-vous que Sarah Marquis attend chaque année avec impatience: se retrouver face à son public, échanger et devenir «ce petit pont entre les gens et la nature», sa «mission de vie», comme elle aime le rappeler. Ce sera chose faite vendredi 26 novembre au Théâtre de Beausobre à Morges après deux ans d’absence et une pandémie.