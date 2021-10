Nouveau talent – Sarah Snook, reine de «Succession» La formidable série carnassière sur la très riche famille Roy s’entredéchirant, dont la seconde saison séduit sur la RTS, a révélé l’Australienne en femme puissante et glamour. Christophe Passer

En 2012, Sarah Snook alors remportait en Australie l’équivalent de l’Oscar. Lisa Maree Williams/Getty Images

Quand elle a été invitée, il y a quelques années, à Los Angeles aux essais du casting de «Succession», série HBO dont la seconde saison passe actuellement sur la RTS, Sarah Snook n’y croyait pas une seconde: «Je pensais que ce n’était pas dans mes cordes. J’imaginais juste entrer et sortir. Mais un voyage gratuit à L.A. pour un week-end, voir mes amis: ça pouvait être génial.»

Elle a été choisie. Et faire sa place était d’autant plus méritoire que la série en question est principalement une violente affaire d’hommes, donc de testostérone dopée aux dollars et à la cocaïne.