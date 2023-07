Mondial féminin qui bat son plein – Sarai Bareman, du maillot de foot trop grand au costard de patronne La Néo-Zélandaise balance entre fierté et incrédulité à l’heure où son pays natal accueille le Mondial de football. Rebecca Garcia

Si Sarai Bareman racontait le chemin parcouru à la petite fille qu’elle était, elle n’y croirait certainement pas. L’actuelle directrice du football féminin à la FIFA aurait probablement été bouche bée face au rayonnement qu’a désormais la Coupe du monde destinée aux femmes. Quant au fait de l’organiser dans son pays natal, voilà encore une énormité de plus à assimiler.

C’est pourtant bien en Australie et en Nouvelle-Zélande que les spectateurs se donnent rendez-vous du 20 juillet au 20 août pour une édition de la Coupe du monde promise à de nouveaux records. C’est simple: depuis le tournoi de 2019 qui a eu lieu en France, le sport n’a eu de cesse de progresser. «Cela a été un catalyseur», confirme la Néo-Zélandaise.

Il paraît que le foot est universel, qu’il réunit des gens de cultures, d’âges, de confessions et de sexes différents. En théorie du moins. Dans les faits, le jeu des femmes a longtemps été considéré comme une sous-catégorie peu désirable aux yeux du grand public. Aujourd’hui, ces mêmes joueuses émerveillent et attirent.

«Les messages que je reçois chaque jour sont une bonne indication», assure Sarai Bareman. Des encouragements, des locaux qui se réjouissent des festivités ou des demandes personnelles. «Ma famille, mes amis, mes voisins veulent que je leur donne des billets», s’étonne presque l’ancienne footballeuse, bien consciente que la Nouvelle-Zélande est un pays du rugby avant tout.

Quitter puis retrouver le football

Sa mère est Samoane, son père vient des Pays-Bas, mais Sarai Bareman a été élevée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Un pays qu’elle embrasse, et dont elle a porté le maillot dans l’équipe nationale féminine. La suite, c’est une carrière dans la finance plutôt que dans le sport.

Le retour dans le monde du ballon rond s’est fait totalement par hasard. «J’ai voyagé aux Samoa pour en apprendre davantage sur la culture et la famille. Il y avait une annonce d’emploi dans un journal local.» Un poste dans la finance au sein de la fédération nationale de ce sport: bingo. «Les deux semaines de vacances sont devenues six années de ma vie.»

«Ce qui m’a fait tomber amoureuse du sport, c’est la camaraderie que vous forgez avec votre équipe.» Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA

Elle y a rencontré son mari, pris du galon dans la fédération jusqu’à rejoindre celle océanienne. Par la suite, elle a été nommée dans le comité de réforme de la FIFA (2015) avant de devenir directrice du football féminin (2016). C’est à Zurich qu’elle a donné naissance à son fils Matthijs en avril 2022.

Depuis qu’elle gère le football féminin, aucun jour ne ressemble à un autre. Sarai Bareman voyage énormément pour mener à bien ses missions. «J’ai rencontré le ministre fédéral des Sports il y a une heure, puis dans une heure, je me rends dans un club local pour un programme réunissant les petites filles et leurs papas sur le terrain.»

Il y a aussi le développement des athlètes. Les entraînements se basent sur le corps masculin, et pas sur le cycle hormonal que vivent (ou subissent) les femmes. «Il faut s’assurer que partout, dans le football ou les autres sports, le fonctionnement des athlètes soit pris en compte.» D’ailleurs, une marque de chaussures bien connue vient de lancer des chaussures spécifiquement destinées aux joueuses. Argument marketing ou non, cette innovation aura dû attendre 2023.

Mieux équipées, mieux préparées: il y a de quoi s’enthousiasmer des progrès. Pour son premier «vrai» match, à l’âge de 13 ans, Sarai Bareman portait un maillot de l’équipe masculine de son club. «Nous courions avec un uniforme dix fois trop grand pour nous», rigole-t-elle. Son short tenait alors autour de la taille grâce à un lacet de chaussure habilement noué qui faisait office de ceinture.

Pas de quoi sabrer son enthousiasme, ni couper le sourire qui s’est dessiné tant de fois sur ses lèvres en plusieurs dizaines de minutes d’interview. «Ce qui m’a fait tomber amoureuse du sport, c’est la camaraderie que vous forgez avec votre équipe. Vous gagnez et perdez ensemble.»

Fiche bio Date de naissance: le 17 décembre 1980 Lieu de naissance: Auckland, Nouvelle-Zélande Première équipe de football: North Shore United Rôle: directrice du football féminin à la FIFA depuis novembre 2016



Gardienne du jeu

Encore loin d’avoir achevé son plein potentiel, le Mondial féminin oscille entre l’événement incontournable et le tournoi de l’ombre auquel il faut donner un coup de projecteur. La retransmission de cette importantissime compétition a donné lieu à un bras de fer entre les diffuseurs et la FIFA. Son président, Gianni Infantino, s’est refusé à la brader et appelait chaînes et plateformes de diffusion à mieux jouer le jeu des enchères. Qu’en pense Sarai Bareman? «Il faut mentionner que le football féminin doit être vendu à sa vraie valeur. On le doit aux entraîneurs, aux footballeuses, à la prochaine génération.»

Des rêves, des aspirations animent cette directrice de la FIFA, mais à terme, quel est son objectif ultime? Quelques secondes de réflexion, puis la réponse: «Mon but est de rendre mon poste inutile.» Elle n’est pas la seule à exprimer cette opinion d’une logique implacable. Car s’il faut renoncer à ces gardiennes du jeu féminin, c’est que ce dernier aura suffisamment progressé. «Toutes les personnes impliquées dans le football seraient responsables du développement du sport dans son ensemble», ajoute-t-elle.

Un monde idéal perché sur une montagne d’espoirs. La vision de la Néo-Zélandaise est loin d’être un rêve inaccessible, mais de nombreuses marches restent à gravir. Sarai Bareman tient en premier lieu à célébrer un Mondial réussi sur ses terres. «Nous sommes en train de cocher toutes les cases, de nous assurer que tout soit en place.» L’accueil des fans, des athlètes, la retransmission ou la mise en avant. «Plus personnellement, amener une Coupe du monde à la maison, dans le pays dans lequel je suis née, c’est une opportunité vraiment spéciale», sourit-elle.

Une fois les derniers préparatifs terminés, il n’y a plus qu’à célébrer le football féminin et ses victoires. De l’adolescente qui attachait son short avec un lacet à celle qui voit l’équipe d’Angleterre se débarrasser du blanc traditionnel au profit d’une couleur moins visible en temps de règles, il y a un monde. Un monde meilleur, à ne pas en douter.

