Football – Sascha Stauch est le nouveau sélectionneur des M21 suisses Dans la foulée d’un Euro conclu en quarts de finale, les Espoirs suisses prennent une nouvelle direction. Sascha Stauch succède à Patrick Rahmen, parti à Winterthour. Brice Cheneval

Sascha Stauch en août 2022, lorsqu’il dirigeait les M17. Keystone

Attendue depuis près d’un mois, l’identité du nouveau sélectionneur des M21 suisses est connue. L’ASF a annoncé ce mardi la nomination au poste de Sascha Stauch. Le technicien allemand - âgé de 49 ans - dirigeait les M17 depuis un an, après avoir occupé le banc des M16 de 2018 à 2022. Durant la même période, il a épaulé Mauro Lustrinelli en tant qu’adjoint chez les M21.

Sascha Stauch succède à Patrick Rahmen, parti à Winterthour dans la foulée d’un Euro espoirs où la Suisse a atteint les quarts de finale, éliminée en prolongation par l’Espagne (1-2). «Je suis très fier de pouvoir reprendre l’équipe de Suisse M21 en tant qu'entraîneur en chef, a réagi le nouveau sélectionneur à travers un communiqué. Grâce à mes fonctions précédentes et aux succès qui y sont liés, j'ai gagné la confiance de l’ASF et j'en suis très reconnaissant. C'est aussi un grand plaisir de retrouver des visages connus dans le staff et parmi les joueurs. Nous voulons continuer sur la voie du succès que nous avions entamé ensemble.»

Débuts programmés en septembre

«Ces dernières années, Sascha Stauch s'est révélé être un formidable entraîneur de la relève et entraîneur assistant, indique pour sa part Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales. Il connaît parfaitement la philosophie de jeu de l'ASF, s'identifie à notre structure et a déjà travaillé avec succès avec la génération de l'actuelle équipe M21.»

Sascha Stauch effectuera ses débuts sur le banc des Rougets le 12 septembre, en Finlande, à l’occasion du coup d’envoi de la campagne de qualification pour l'Euro Espoirs 2025.

