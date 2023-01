Cross de Lausanne – Sautez par-dessus des troncs au parc Bourget Samedi, plusieurs centaines d’intrépides braveront le froid et la bise pour passer des obstacles naturels et courir sur les sentiers forestiers et au bord du lac. Pierre-Alain Schlosser

Parcours avec obstacles, virages et terrain varié: le cross n’a rien de monotone. PATRICK MARTIN-A

Les amoureux de la nature seront aux anges, samedi. Le Cross de Lausanne reprend ses droits et sonne comme la reprise pour de nombreux adeptes de course à pied.

Organisé par le Stade-Lausanne et le Footing-Club, ce cross connaît ses origines au Mont-sur-Lausanne avant de se déplacer au bord du lac, au parc Louis-Bourget. Une zone qui n’est d’ordinaire ouverte à aucune autre manifestation publique.

«Pour pouvoir y accéder, nous suivons plusieurs pages de règles strictes, explique Alain Berguerand, président du comité d’organisation. Nous avons par exemple l’interdiction de punaiser ou coller des pancartes sur les arbres. Certaines zones ne sont pas accessibles. Et nous devons remettre le lieu dans l’état dans lequel nous l’avons trouvé. Nous n’avons pas le droit de pénétrer sur les lieux avec des véhicules. Ainsi, nous apportons le matériel et les barrières à «dos d’hommes.»

«Le terrain force à changer de rythme, à se préparer à franchir les obstacles, soit en sautant par-dessus comme au 110 m haies, soit en s’appuyant sur les troncs.» Alain Berguerand, président du comité du Cross de Lausanne

Le Cross de Lausanne se dispute sur des boucles de 1000 m (500 m pour les enfants) aux caractéristiques singulières. Il y a des parties plus humides, des contours, des troncs dispersés. Les élites disputent jusqu’à six (femmes) et huit (hommes) boucles. Les populaires, en courent respectivement cinq et sept.

«Le terrain force à changer de rythme, à se préparer à franchir les obstacles, soit en sautant par-dessus comme au 110 m haies, soit en s’appuyant sur les troncs, détaille Alain Berguerand. Cela permet de solliciter beaucoup de muscles. Il faut aussi choisir sa trajectoire en fonction de l’état du terrain. C’est la meilleure préparation physique et mentale avant les épreuves du printemps.»

Parmi les participants, plusieurs noms connus sont déjà annoncés. Comme Sandra Annen-Lamard, Céline van Till ou le spécialiste d’ultratrail Diego Pazos. Chez les jeunes, il y aura le champion de Suisse de triathlon Thibault Rivier ou encore les sœurs Ayssa et Lena Koné (lauréates notamment des courses juniors des 20KM de Lausanne). «Il y aura aussi un petit clin d’œil à Christophe Gilliéron, président du Footing-Club qui courra sa 500e course, samedi. Pour l’occasion, il portera le dossard 500», souligne le président du comité.

Inscriptions ouvertes

Les épreuves démarreront dès 10 h. Les départs des populaires ont lieu l’après-midi (14 h 50 pour les dames et 15 h 30 pour les messieurs). Pas encore inscrit ou inscrite? Pas grave, il est possible de le faire en ligne jusqu’à jeudi. Ou sur place, une heure avant le départ. «Bon an, mal an, nous attirons au moins 500 adeptes, estime Alain Berguerand. Cela dépend beaucoup de la météo et surtout des conditions de ski. Les gens hésitent souvent entre venir courir et passer un week-end à la montagne.»

