Football – Sauthier: «Le dernier point est toujours le plus dur à obtenir» Yverdon, leader qui n’a besoin que d’un point sur les trois derniers matches pour être officiellement promu, va défier SLO à la Pontaise ce vendredi soir (20h15). Daniel Visentini Yverdon

À Yverdon, juste derrière le terrain principal, les leaders de Challenge League s’entraînent. Il reste trois matches et un seul point est nécessaire pour les Nord-Vaudois afin de valider la promotion qui ne leur échappera pas, sauf cataclysme.

«Oui, on veut terminer le travail, lance Anthony Sauthier. Le dernier point est toujours le plus dur à obtenir. Mais on ne veut pas attendre les résultats des autres. Alors on est prêt pour faire le nécessaire.»

Une claque à effacer

Cela se passera, dans un monde parfait pour Yverdon, vendredi soir à la Pontaise, face à Stade Lausanne Ouchy. Un choc vaudois, face à une équipe toujours à la lutte pour une place dans l’élite elle aussi. Donc rien de simple. D’ailleurs, en novembre, Yverdon avait explosé 5-0 à la Pontaise face à SLO.

«Une belle claque, grimace Sauthier. Cela nous est aussi arrivé à Wil. Mais ce groupe sait se remettre en question. C’est aussi pour cela qu’on est en tête. Et qu’au fil des bons résultats, on a pu parler de promotion. Il y a comme une euphorie qui s’est installée. Mais avec beaucoup de travail aussi.»

La récompense, cela devrait donc être un retour en Super League. Pour Yverdon. Mais aussi pour Sauthier, capitaine évincé de Servette en janvier 2022. «Pas de rancœur, malgré la façon dont j’ai été traité, explique-t-il. Je suis toujours resté un supporter de Servette.»

Sauf que la saison prochaine, il devrait revenir à la Praille pour y affronter les Grenat, justement. En tournant à droite après l’entrée des joueurs, direction le vestiaire visiteurs. «Ça risque de me faire bizarre, c’est clair, sourit-il. Mais je n’y pense pas déjà. Je suis concentré sur Yverdon, sur ce point que nous devons encore faire pour vivre tout ça ensuite.»

