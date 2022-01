Football – Sauthier passe de Servette à Yverdon Le capitaine des Grenat est prêté jusqu’à la fin de saison dans le Nord Vaudois à Yverdon Sport. Daniel Visentini

Anthony Sauthier, capitaine de Servette, quitte le club pour Yverdon. Une page de l’histoire grenat se tourne. ERIC LAFARGUE

On avait évoqué un secret qui n’en était pas un: Servette ne souhaitait pas prolonger le contrat d’Anthony Sauthier, qui s’achève en juin 2022. Les choses sont désormais plus claires encore, au moment même où les Grenat affrontaient ce mercredi YB dans un match amical, sans lui. Selon nos informations, le capitaine du Servette FC devrait être prêté dans un premier temps jusqu’à la fin de la saison à Yverdon-Sport. Et peut-être plus si entente, entendez un contrat ensuite. La nouvelle devrait être confirmée dans les heures qui viennent.

On pourra toujours dire que c’est le football, que la décision appartient à la commission sportive du club, que les choses bougent, évoluent: le capitaine, qui s’était installé en première équipe de Servette dès 2013, laissera un vide. Sur le terrain sans doute, dans le vestiaire aussi.

Le clap de fin était pressenti depuis quelques semaines déjà et les dirigeants grenat avaient averti le joueur peu avant Noël de leurs intentions de ne plus continuer avec lui. Sur le côté droit, il y a maintenant Diallo pour seul latéral de métier, avec un contrat qui, pour lui, devrait être prolongé. Il lui faudra assumer et progresser encore. Servette pourrait aussi en profiter pour lancer des jeunes. Ou tenter de recruter quelqu’un pour le poste.

Un capitaine exemplaire

En attendant, c’est la fin de l’aventure servettienne pour Anthony Sauthier. Et elle peut sembler un brin abrupte. Il a été formé au club, junior, à part quelques années à Sion (en M21 puis en première), il avait donc retrouvé Servette en 2013. Depuis, il a toujours été irréprochable dans son engagement pour les couleurs grenat, pilier du retour au premier plan du Servette FC et le club se sépare ici d’un de ses leaders.

Il faudra gérer tout cela. Même si c’est le foot, comme on dit. Pour Yverdon, en revanche, c’est un joli coup, un renfort de choix pour le club nord-vaudois. D’ailleurs, Uli Forte est un entraîneur heureux. «C’est un fantastique renfort pour nous, lance-t-il. Nous avions besoin de renforcer ce secteur de jeu, Anthony va nous apporter beaucoup.»

En Turquie pour un stage

L’entraîneur d’Yverdon Sport dit tout cela depuis la Turquie, que les Nord-Vaudois ont rejointe aujourd’hui pour un stage de préparation. Anthony Sauthier devrait retrouver ses nouveaux coéquipiers en s’envolant normalement ce jeudi pour la Turquie.

