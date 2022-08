Bourg-en-Lavaux – Sautoirs connectés, transporteur et parents soulagés? Une septantaine d’écoliers seront équipés d’office d’un badge permettant de vérifier, en cas de problème, s’ils ont correctement pris le bus. Fabien Lapierre

Les élèves de première et deuxième primaire de Bourg-en-Lavaux porteront un «mouchard» sur le sautoir de sécurité. KEYSTONE

Une puce pour savoir si un écolier est bien monté dans son bus et s’il est descendu au bon arrêt. La semaine prochaine, ce sera une réalité pour une septantaine d’enfants - principalement âgés de 4 à 6 ans - sur les cinq cents qui prennent un transport en commun à Bourg-en-Lavaux. Les enseignantes de 1 et 2P placeront d’office un petit badge sur les sautoirs réfléchissants du TCS, comme révélé mardi sur les ondes de La Première. Neuf refus ont été formulés.

«On ne fait pas de traçage hors du bus, pour ne pas fliquer les enfants. Et les parents n’ont pas accès aux données. Il s’agit de savoir où était l’enfant en cas de problème, quand il était sous notre responsabilité.» Grégoire Dupasquier, responsable au Garage Central Cully

«On ne fait pas de traçage hors du bus, pour ne pas fliquer les enfants. Et les parents n’ont pas accès aux données», souligne Grégoire Dupasquier, chargé du transport des élèves, qui vérifiera désormais plus facilement a posteriori et toujours sur demande. «Il s’agit de savoir où était l’enfant en cas de problème, quand il était sous notre responsabilité.»

Il se peut en effet que certains petits suivent un copain ou aillent chez la nounou le mauvais jour. L’entreprise a investi 15’000 francs pour équiper ses 9 bus et se doter d’un logiciel. Coût qu’elle va reporter à l’Association scolaire Centre Lavaux.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.