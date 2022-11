«Dès que possible.» À quelques jours de la COP27, les Européens se sont dits prêts à relever leurs propres objectifs climatiques «dès que possible». Quelle vacuité dans ces derniers mots de la déclaration des Vingt-Sept. Dans le même genre, il y a: réduire «substantiellement» les émissions, ou encore «être ouvert» à une aide financière aux plus pauvres, qui reste «un sujet compliqué».

Nous voilà donc, habitants du Vieux-Continent, après un été rythmé de feux de forêt et de sécheresses exceptionnels, un automne qui n’aura jamais été aussi doux, une suite de superlatifs (le plus chaud, le plus sec, le plus brûlé), à nous prononcer timidement sur la nécessité de revoir nos engagements et de moins envoyer de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. D’ici à quoi, 2030? Après huit étés encore plus chauds, encore plus secs, encore plus brûlés?

«Nous négocions les efforts que nous sommes prêts à consentir, nous pinaillons sur les sommes que nous avions promises au Sud.»

L’ONU répète à qui veut l’entendre que nous ne sommes «pitoyablement pas à la hauteur». Que 2021 est une année perdue. Que le temps presse et que la fenêtre d’action se rétrécit. Qu’il faut oublier la stratégie du pas à pas. Et malgré tout, COP après COP, nous négocions les efforts que nous sommes prêts à consentir, nous pinaillons sur les sommes que nous avions promises au Sud. Excusés par la guerre en Ukraine, nous déclinons notre responsabilité de pays riches sur le mode de «la fin du mois avant la fin du monde». Nous pointons du doigt la Chine et les États-Unis, tellement pires que nous. Nous nous navrons pour le Pakistan sous l’eau, inquiets d’une pénurie de riz dans les rayons de nos magasins l’année prochaine.

Dans quelques jours, ceux qui font les frais à notre place de la planète qui se dérègle nous demanderont des comptes. Sans doute leur répondrons-nous que nous nous y attelons. «Dès que possible.»

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.