Réchauffement climatique – Sauver le monde avec un peu d’huile de coude? Le manifeste de l’architecte Laurent Guidetti pour une «révolution territoriale» dénonce notre «goinfrerie» énergétique et propose une vie sobre. Six personnalités l’ont lu. Lise Bourgeois

Des initiatives comme celles de la Manivelle, à Lausanne, qui prolonge la durée de vie de nos objets dans une bibliothèque de prêt vont exactement dans le sens de la sobriété consommatrice prônée par l’architecte Laurent Guidetti. Patrick Martin/A

Ancien conseiller communal lausannois, l’architecte socialiste Laurent Guidetti vient de publier un manifeste «pour une révolution territoriale»*, un mode d’emploi pour les années à venir, marquées par le réchauffement climatique. En vue de lutter à notre échelle, l’auteur préconise une vie plus simple et plus collective, où l’on partage ses espaces et ses outils. L’architecte revendique un habitat «sobre» avec un confort proche des standards des années 1960, nécessitant un peu d’«huile coude».

Cette manière de vivre plus économique, plus rationnelle, impliquerait de contenir notre «goinfrerie» énergétique. Cela passe notamment par une réduction de notre chauffage, de notre consommation d’eau, de nos achats de biens importés et par une diminution conséquente de nos déplacements. Laurent Guidetti, dont «24 heures» a récemment fait le portrait, n’a pas pris l’avion depuis 2004.