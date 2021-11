Signé Lausanne – Sauvez vos semelles (et votre âme écolo) chez Sole Savaz L’échoppe de l’avenue d’Échallens nettoie, ressemelle ou customise vos baskets fatiguées. Cécile Collet

Tyson Lewis et Olukorede Aiyegbusi (de g. à dr.) donnent une deuxième vie aux baskets. Patrick Martin

Il y a un peu de Londres et de Los Angeles dans la petite échoppe de l’avenue d’Échallens 48. Les deux patrons, Olukorede Aiyegbusi et Tyson Lewis, viennent respectivement de ces deux villes et en ont gardé les accents. Ensemble, ils donnent une seconde vie aux baskets défraîchies à l’enseigne de Sole Savaz – un savant jeu de mots qui vante le salut de vos semelles et de votre âme, rien que ça!