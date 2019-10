Savigny maintiendra son taux d’imposition à 69%

Savigny ne baissera pas ses impôts pour les deux prochaines années. Ainsi en ont décidé les conseillers communaux réunis en assemblée lundi soir, approuvant la proposition qui leur était faite par la Municipalité de maintenir le taux d’impôt à 69% pour les années 2020 et 2021. «Nous avons décidé de ne pas procéder à la bascule de 1,5 point, en raison de l’état des finances de la commune», explique la syndique, Chantal Weidmann Yenny.

En 2018, les 69 points d’impôt de Savigny ont rapporté près de 9 millions de francs, sur un total des revenus de 17,5 millions de francs pour 14,8 millions de dépenses. Le budget 2019 est quant à lui déficitaire. Et les investissements prévus pour 2020 et 2021 sont importants, de l’ordre de 6 millions de francs (hors réseaux eaux potables et usées). Ils comportent notamment l’achat d’une propriété à La Claie-aux-Moines, la construction d’un trottoir, la création d’un parking au complexe scolaire, le déplacement du terrain de football et la transformation d’un carrefour. «Il y a aussi toute la requalification des différents espaces publics de la commune», ajoute la syndique.

Les investissements à venir jusqu’en 2024 ne molliront pas: entre les travaux et les équipements, la Commune prévoit une enveloppe de près de 15 millions de francs. Elle devra emprunter.

En ne procédant pas à la bascule de 1,5 point d’impôt, que les communes vaudoises s’étaient pourtant engagées à réaliser en contrepartie de la prise en charge par l’État de la totalité des coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (Avasad), Savigny estime économiser 325'000 francs. Soit 97 francs par habitant pour 2020. Une économie bienvenue pour la syndique, qui rappelle que la facture sociale devrait augmenter de 8,6% pour sa commune dès 2020.