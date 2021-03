Monde du travail – Savoir bien s’entourer: la clé du succès Le réseautage est à la mode. Mais a-t-on vraiment besoin des autres pour réussir? Réponse des experts. Amanda Castillo

Getty Images

A-t-on besoin des autres pour réussir? André Muller, auteur de la Technique du succès (éd. Diateino), répond par l’affirmative. «Contrairement à la formule de Jean-Paul Sartre, les autres ne sont pas l’enfer. Ils sont même le facteur le plus important de ma réussite.»

Il ajoute que l’être humain a besoin des autres pour se réaliser et se dépasser: «Tout ce que je fais a l’autre pour but, pour moyen, pour spectateur. Si j’étais condamné à vivre sur une île déserte, tout serait changé; autrui n’étant plus là pour juger de ma valeur, il est probable que je ferais difficilement tout effort allant au-delà du nécessaire.»