Le vendredi 13 mars 2020, les autorités vaudoises prenaient leurs premières mesures drastiques pour faire face à l’épidémie de coronavirus: écoles, bars, réunions politiques sont notamment touchés. À l’époque, Vaud détient le record de propagation du virus et entre dans une crise dont il ne connaît pas les contours. Rebecca Ruiz avait pris ses fonctions de conseillère d’État depuis dix mois seulement.

Le 13 mars 2020, dans quel état d’esprit étiez-vous?

Comme beaucoup de monde, je me souviens bien de cette période même si j’ai l’impression que c’était il y a une éternité tant j’ai perdu la notion du temps avec cette crise. Pour moi la date clé n’a pas été le 13 mars, mais quelques jours avant, lorsque je me suis rendue à Berne pour rencontrer Alain Berset avec des scientifiques romands qui s’alertaient en voyant la situation se dégrader et qui se sentaient peu entendus car la situation était très différente en Suisse alémanique. L’élément qui m’a le plus marquée et auquel je m’attendais le moins au moment de la décision du Conseil fédéral a évidemment été la fermeture des écoles.