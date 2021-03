Portrait de Laura Paccot – Savoir tirer une énergie positive de la terre La vigneronne de Féchy reprend la célèbre Colombe paternelle avec un sourire ancré sur son visage de Madone sereine. David Moginier

Laura Paccot dans le carnotzet du domaine de Féchy. PATRICK MARTIN/24HEURES

C’est officiellement aujourd’hui que Laura Paccot reprend la maison familiale au-dessus de la cave La Colombe à Féchy, ses parents déménageant à quelques centaines de mètres. Tout un symbole pour la trentenaire qui assume avec conviction cet héritage, ce domaine que ses parents Raymond et Violaine ont hissé parmi les meilleurs de Suisse. Elle est responsable des vignes depuis trois ans et a repris la moitié de la cave l’an dernier. «J’ai laissé la majorité à mon père pour qu’il reste motivé», explique-t-elle en souriant.

Le sourire, il est toujours là quand on la rencontre, à la vigne, à la cave ou ailleurs. Il illumine ce visage toujours serein de Madone italienne, il accompagne cette voix un peu douce qui aime expliquer, raconter, s’enthousiasmer… comme son père. «Nous sommes un peu bavards dans la famille. On se coupe souvent la parole.» Pourtant, la vigneronne cultive mieux que tout l’humilité et le respect. Celui de la terre, d’abord, elle qui préfère encore la vigne à la cave. «La cave, c’est le fruit de l’effort qu’on a fait à la vigne, c’est là que tout commence.»