Astuces pour réduire son impact environnemental

Sarah Bienaimé est une mère de trois enfants mordue de cuisine. Elle a pris conscience il y a quinze ans de l’impact de son mode de consommation sur la planète en regardant le documentaire We Feed the World, inspiré des écrits de Jean Ziegler, qui propose une autre vision de l’agriculture moderne. Depuis, elle n’a eu de cesse de réadapter son quotidien. Comment expérimenter la décroissance, limiter l’impact environnemental de son assiette et tendre vers le zéro déchet sans perdre pour autant le plaisir de manger et de vivre dans une société reine de la surconsommation?



Flexible et pragmatique

Avec son ouvrage Cuisine pas bête pour ma planète, la Française installée dans le Cantal détaille ses conseils, ses astuces et ses propres réflexions sur cette vaste thématique sans jamais être dogmatique. Avec un mari flexitarien (il ne mange de la viande qu’à l’extérieur de la maison), deux garçons carnivores et une cadette végétarienne, Sarah Bienaimé n’a pas le choix: elle doit être flexible et pragmatique.



Divisé en chapitres – choix alimentaires, gestion des déchets ou encore astuces de nettoyage – ce petit manuel offre de quoi picorer de bonnes idées ici et là. Même si certaines références restent très françaises, la majorité du contenu s’applique aussi chez nous.

Le volet culinaire – quelles protéines remplacent la viande, comment cuisiner sans œufs ou remplacer le lait de vache par des déclinaisons végétales – est particulièrement bien documenté. Parmi les recettes, reste à tester celle qui propose de remplacer les blancs d’œuf par l’aquafaba, soit l’eau de cuisson des pois chiche. (24 heures)