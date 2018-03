Chez les singes aussi, le sexe ferait vendre

Une étude publiée le 20 février dans la revue Plos One a cherché à savoir si, comme les êtres humains, les singes étaient sensibles au statut social associé à une marque ou à une imagerie sexuellement excitante. Pour mener leur recherche, les scientifiques, notamment de Stanford et de la Duke University, ont cherché un groupe d'individus n'ayant pas du tout connaissance de marques comme Adidas ou Nike. C'est ainsi qu'ils ont choisi pour cobayes des macaques rhésus, les plus proches cousins de l'homme d'un point de vue génétique. Le cerveau de ces singes traitent la perception sociale et la valeur de la même manière que nous.

Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'ils étaient capables d'influencer les singes à préférer un label plutôt qu'un autre, en associant des marques à des images de parties génitales femelles et de singes dominants.